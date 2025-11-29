Alistan 50 modificaciones ‘fundamentales’ a Ley de Aguas, dice Monreal; concluirán la próxima semana

Tras la serie de protestas en carreteras de varios puntos del País, la Cámara de Diputados trabaja en alrededor de 50 modificaciones “fundamentales” a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley General de Aguas, y se espera que la próxima semana concluyan los trabajos.

En un video, Ricardo Monreal Ávila detalló que la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento, está en la fase final de análisis y redacción de las modificaciones con el objetivo de fortalecer el marco jurídico para la protección, uso responsable y distribución equitativa del recurso hídrico en el País.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro explicó que en los trabajos ha participado la Comisión Nacional del Agua y destacó la disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum para construir un sistema normativo más robusto.

Entre los ejes centrales de las modificaciones se encuentran medidas para evitar el acaparamiento, la venta ilegal, los monopolios y el mal uso del agua, así como nuevas herramientas regulatorias orientadas a garantizar el consumo humano como prioridad nacional.

Monreal Ávila aseguró que las reformas también buscan dar certeza jurídica a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y productores, sin afectar la actividad productiva ni industrial.

“Todo esto lo estamos intentando hacer en este conjunto normativo, respetando a los ejidatarios, a los comuneros, a los propietarios, a los pequeños propietarios, pero también respetando a la industria y respetando el consumo humano, que es lo más importante de esta iniciativa, cuidar el agua para todos. Va a ser un buen instrumento jurídico y se están modificando en casi 50 aspectos fundamentales“.

El Diputado morenista mencionó que el proyecto integra propuestas recogidas en reuniones con productores, campesinos, ganaderos y comunidades rurales.

Apenas el 28 de noviembre, el dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez, amagó con realizar nuevos bloqueos en carreteras y puentes fronterizos, aduanas y carreteras si el Congreso aprueba la reforma de aguas sin atender sus exigencias y demandas.

“Si nosotros vemos peligro y vemos riesgos, nos subimos a las carreteras y nos subimos a los puentes y cerramos todo”, comentó.

Sin embargo, tras las mesas de negociación instaladas, campesinos y transportistas levantaron todos los cierres y bloqueos en carreteras y aduanas, incluyendo los de la frontera norte que se encontraban pendientes.



Campesinos, productores y ejidatarios piden cambios a Ley de Aguas

El pasado 18 de noviembre, durante el inicio del parlamento abierto para discutir la nueva Ley General de Aguas, campesinos, productores, ejidatarios y representantes empresariales acusaron al gobierno federal de impulsar una reforma que eliminaría la transmisión de concesiones, centralizaría decisiones en la Comisión Nacional del Agua y pondría en riesgo la producción de alimentos.

Advirtieron que la propuesta “deja en la indefensión” a miles de familias y actividades productivas.

En la zona centro, agricultores y ejidatarios advirtieron que prohibir transmisiones afectará herencias y continuidad productiva. Rodolfo Bravo Ornelas, presidente del Comisariado Ejidal de Cuerámano, Guanajuato, afirmó que aprobar la reforma violaría varios artículos constitucionales y que “más de 30 mil productores con pozos” estarían obligados a ampararse.

En tanto, Luis Fernando Haro Encinas, director general del Consejo Nacional Agropecuario, pidió un régimen de concesiones con rigor técnico porque el campo consume 76 por ciento del agua del País.

El sector industrial también reclamó efectos negativos. Christopher Ávila Mier, representante de Concamin, pidió garantizar que los volúmenes recuperados se reasignen a actividades productivas, mientras que Rosa María Sánchez Maldonado, directora general de Canipec, exigió reconocer el uso eficiente del agua en procesos productivos.

Por su parte, José Luis Luege Tamargo, ex director de Conagua, advirtió que centralizar permisos “restará eficacia y transparencia” al quitar facultades a los Organismos de Cuenca.

En la zona Sur, organizaciones comunitarias y productivas denunciaron que la reforma no garantiza padrones confiables ni el uso correcto de concesiones.

Néstor Octavio Guerrero Sánchez, director de Proyectos Especiales de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, alertó que eliminar mecanismos de suministro provisional afectará arrendamientos. Ana Pohlenz de Tavira, representante de la Alianza Ríos Mayas, pidió reconocer legalmente a los ríos como entidades vivas con derechos.

Entre las demandas puntuales están retirar la figura de negativa ficta; ampliar plazos de prórroga para concesiones; permitir transmisiones a familiares en línea recta; considerar pozos ganaderos y pecuarios como prioridad social; mantener facultades de los organismos de cuenca; conocer la disponibilidad real de agua por distrito; y garantizar que cualquier cambio normativo no paralice agricultura, ganadería ni industria.