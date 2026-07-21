Alistan juicio contra presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, informó que no prosperó un procedimiento abreviado en favor de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por lo que esperan que se fije la audiencia para llevar el caso a juicio oral.

“En este caso, es correcto, se estaban solicitando algunas reuniones para un posible acuerdo para lo que es el procedimiento abreviado; no se concretó absolutamente nada, entonces estamos esperando que nos fijen la audiencia intermedia para continuar la etapa del juicio”, señaló.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que se encuentran “listos para el juicio”, pues es una investigación “bastante fuerte la que se tiene”.

“Tanto con pruebas de investigación de campo como con pruebas científicas que se recabaron de la mejor forma. Estamos listos para llevar el caso contra el imputado sin ningún problema, independientemente de que se lleve a cabo alguna otra detención”, declaró el encargado de despacho de la FGE.



‘El Licenciado’ y siete policías detenidos

El pasado 27 de noviembre, “El Licenciado” fue procesado por su presunta participación en el asesinato del alcalde y por lesiones calificadas en agravio del regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, quien resultó herido durante el ataque ocurrido el pasado 1 de noviembre, en el centro de Uruapan, con datos aportados por el Ministerio Público.

En tanto, los siete policías municipales fueron procesados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado “en su comisión por omisión”, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Michoacán.

“El órgano jurisdiccional fijó tres meses para investigación complementaria y determinó prisión preventiva oficiosa”, agregó la fiscalía estatal. “El Licenciado” había sido trasladado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1, “Altiplano”, el pasado viernes.

Además, Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, identificado como reclutador para células delictivas, fue detenido en Uruapan, Michoacán, por su relación con el homicidio del alcalde municipal.

De acuerdo con las autoridades, “El Pelón” presuntamente laboraba como reclutador de personas en centros de rehabilitación para adicciones, quienes después se dedicaban al “sicariato y distribución de droga” en la zona.

Se detalló que el detenido habría reclutado a Víctor Manuel “N”, presunto autor material del asesinato del alcalde Carlos Manzo, y a Fernando Josué “N”, quien acompañaba al presunto homicida.

Jaciel Antonio “N”, de 36 años, fue detenido en un hotel de Uruapan por delitos contra la salud y cohecho. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.