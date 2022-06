Nacional | Política

‘Alito’ asegura que Adán López lo amenazó por Reforma Eléctrica; difunde audio con Senador Manuel Velasco

En su cuenta de Twitter, el ex Gobernador de Campeche difundió un audio en donde sostiene una llamada con el Senador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello, en la cual el ex mandatario estatal de Chiapas le dice que ‘el número dos’ le mandaba a decir que ‘si no jalaban con ellos, se iban a ir con todo’