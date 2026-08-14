‘Alito’ llama ‘narcojunior’ a ‘Andy’ López Beltrán por reclamo de visa estadounidense

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, arremetió contra Andrés Manuel López Beltrán, a quien reprochó exigir explicaciones al Gobierno de Estados Unidos por la revocación de su visa y a quien llamó “pinche narcojunior”, en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El dirigente priista respondió a la carta que el hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió a Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, en la que atribuyó la cancelación de su visado a Marco Rubio, titular del Departamento de Estado, y a Christopher Landau, subsecretario de la misma dependencia, además de solicitar la destitución de ambos funcionarios.

Moreno Cárdenas calificó la misiva como un “descaro”.

“¿Con qué autoridad moral pides explicaciones cuando Morena ha sido la tapadera de criminales y narcopolíticos? Mejor empieza por dar explicaciones tú”, escribió el dirigente priista, quien exigió al aspirante a una Diputación federal por Tabasco hablar de sus relaciones, sus negocios y de los señalamientos públicos que, según afirmó, rodean a su grupo político por presuntos vínculos con los cárteles del crimen organizado.

En el mismo mensaje, Moreno Cárdenas sostuvo que las investigaciones alcanzaban al movimiento oficialista y que sus integrantes seguían creyendo que su apellido los volvía intocables.

También reprochó a López Beltrán haber comparado la determinación estadounidense con prácticas hitlerianas y afirmó que la familia del ex presidente se asumía como una “familia real” y terminó siendo una “pandilla de rateros”.

El dirigente del PRI respaldó la postura del Gobierno estadounidense y reconoció la actuación de Trump, de Rubio García y de Landau, a quienes atribuyó haber defendido los intereses del hemisferio y exigido resultados en el combate a las organizaciones criminales.

Añadió que la decisión sobre el visado se adoptó en medio de cuestionamientos respecto a la confianza en las autoridades mexicanas.

La dirigencia nacional de Morena respondió por separado mediante un comunicado en el que rechazó el uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política.

El Comité Ejecutivo Nacional del partido guinda sostuvo que la cancelación de visas a personas políticamente expuestas no constituye prueba de la comisión de algún delito o irregularidad y que se trata de un mensaje político dirigido a intimidar a quienes defienden la soberanía nacional.

En el mismo texto, Morena planteó que la relación entre México y Estados Unidos debe sostenerse en el respeto mutuo, la cooperación y la coordinación, y no en la subordinación o las presiones.

El partido llamó a su militancia y a la ciudadanía a no permitir que decisiones tomadas en el extranjero sustituyan a las instituciones mexicanas, y señaló, sin mencionar nombres, que se equivocan quienes acuden al extranjero a buscar presiones o sanciones contra sus adversarios políticos para evadir responsabilidades ante las instituciones nacionales.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los senadores de Morena, sostuvo en su cuenta de la red social X que la cancelación de visas constituye una medida de presión política y psicológica y no un expediente judicial.

“Caer en la vulgaridad callejera y el circo mediático solo expone el oportunismo de quienes, desde el conservadurismo entreguista, validan la injerencia”, planteó, quien llamó a mantener cabeza fría y rigor normativo.

Gerardo Fernández Noroña, también legislador morenista, consideró que el retiro del visado representó una medida arbitraria con la intención política de dañar a su movimiento.

Horas antes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó a Moreno Cárdenas por acudir a Estados Unidos a promover sanciones contra políticos mexicanos, incluido el retiro de visas a consejeros del Instituto Nacional Electoral.

El dirigente priista respondió en la misma red social que no se arrodillaría ante ningún Gobierno extranjero y que acude a instancias internacionales porque, según afirmó, Morena mantiene secuestradas las instituciones y controla el Congreso de la Unión.