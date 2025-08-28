‘Alito’ Moreno denuncia a Fernández Noroña por amenazas ante la FGR

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra Gerardo Fernández Noroña por el delito de amenazas, tras la pelea que sostuvo con el presidente del Senado durante la sesión permanente del Congreso de la Unión. “No vamos a permitir que quienes ostentan un cargo público utilicen el poder para amenazar y tratar de callar voces opositoras”, escribió en su mensaje en X al compartir la denuncia penal que también está dirigida a Emiliano González González, colaborador del Senado que intervino en la pelea. En su mensaje, el Senador priista calificó a Fernández Noroña de “corrupto, cínico, cobarde y mentiroso”.

“No nos van a intimidar. Vamos de frente, con valor, con la ley en la mano y defendiendo al pueblo de México. ¡Despierta México!”, se pronunció. Por la mañana de este jueves, el dirigente del Partido Revolucionario Internacional encabezó una marcha en la que convocó a la creación de un “gran frente opositor” contra Morena.

“Este no es un tema de partido, este es un tema del País. Convocamos a construir un gran frente opositor, uno solo para enfrentar a Morena, para ganar en el 2027 y para sacarlos en la presidencia de la República” sostuvo. Asimismo, el dirigente del PRI insistió en que es un perseguido político del actual gobierno de Morena, incluso, dijo que hay amenazas en su contra, aunque no ofreció más detalles y aseguró que Noroña “se topó con pared”.