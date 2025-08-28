‘Alito’ Moreno denuncia a Fernández Noroña por amenazas ante la FGR

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra Gerardo Fernández Noroña por el delito de amenazas, tras la pelea que sostuvo con el presidente del Senado durante la sesión permanente del Congreso de la Unión.
“No vamos a permitir que quienes ostentan un cargo público utilicen el poder para amenazar y tratar de callar voces opositoras”, escribió en su mensaje en X al compartir la denuncia penal que también está dirigida a Emiliano González González, colaborador del Senado que intervino en la pelea.
En su mensaje, el Senador priista calificó a Fernández Noroña de “corrupto, cínico, cobarde y mentiroso”.
“No nos van a intimidar. Vamos de frente, con valor, con la ley en la mano y defendiendo al pueblo de México. ¡Despierta México!”, se pronunció.
Por la mañana de este jueves, el dirigente del Partido Revolucionario Internacional encabezó una marcha en la que convocó a la creación de un “gran frente opositor” contra Morena.
“Este no es un tema de partido, este es un tema del País. Convocamos a construir un gran frente opositor, uno solo para enfrentar a Morena, para ganar en el 2027 y para sacarlos en la presidencia de la República” sostuvo.
Asimismo, el dirigente del PRI insistió en que es un perseguido político del actual gobierno de Morena, incluso, dijo que hay amenazas en su contra, aunque no ofreció más detalles y aseguró que Noroña “se topó con pared”.
La agresión entre ‘Alito’ Moreno y Noroña
El miércoles, Fernández Noroña y Alejandro Moreno protagonizaron una pelea en el Congreso de la Unión, pues se jalonearon y empujaron al finalizar la sesión permanente.
Moreno y otros legisladores de oposición solicitaron la palabra antes de que concluyera la sesión, pero Noroña dio por terminados los trabajos legislativos en la antigua casona de Xicoténcatl, sede anterior del Senado.
Cuando las y los legisladores entonaban el Himno Nacional, Alejandro Moreno se acercó a la mesa directiva del Senado, junto a Fernández Noroña, y le comenzó a reclamar.
—Te estoy pidiendo la palabra—, le dijo el líder priista.
—No me toques—, dijo Fernández Noroña.
Alejandro Moreno intentó sujetarlo. Noroña le apartó las manos y lo empujó. Forcejearon y Moreno respondió con otro empujón.
Un colaborador del legislador morenista se interpuso y Moreno lo empujó, lo que provocó su caída al piso. Más tarde apareció en una conferencia de prensa con un brazo vendado y collarín. Mientras tanto, Noroña intentaba abandonar el recinto legislativo. El diputado priista Carlos Mancilla también intervino y le lanzó un golpe a Noroña.
Más tarde, Noroña dijo que tanto él como el trabajador Emiliano González González denunciarán a los integrantes del PRI por lesiones y, en el caso del colaborador de la Cámara, también por daño a propiedad ajena, debido a los daños a su equipo fotográfico. El legislador aseguró que también recibieron amenazas de muerte.