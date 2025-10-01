‘Alito’ obtuvo terrenos en Campeche con lavado de dinero: Sheinbaum; Layda se los expropia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Alejandro Moreno Cárdenas, Senador y presidente del Comité Directivo Nacional del PRI, adquirió propiedades en Campeche con recursos producto de lavado de dinero y corrupción.

“Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y por eso viene este esquema”, señaló durante su conferencia de prensa matutina, quien también explicó que este tipo de casos reforzaban la necesidad de fortalecer la Ley de Extinción de Dominio, ya que los procesos actuales eran demasiado largos, incluso en delitos de delincuencia organizada.

“Fíjense, ahora, estamos planteando, nada más que se está trabajando, la Ley de Extinción de Dominio, porque es muy difícil que haya extinción de dominio, incluso en casos de delincuencia organizada, donde está probado. O sea, ya está la sanción a la persona, y hacerle extinción de dominio es muy largo”, indicó.

Sheinbaum Pardo detalló que la propuesta de reforma buscaba aplicar la extinción de dominio también en casos de corrupción comprobada, particularmente, cuando se demostrara la compra de inmuebles con recursos ilícitos, y que los recursos recuperados se entregaran a la Secretaría de Educación Pública para construir escuelas y universidades.

“Si se adquiere un predio tiene que demostrarse evidentemente, ¿verdad? Y, cualquier cosa la tiene que determinar un juez, pero si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble, y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de algún moche o alguna otra cosa, pues que se entregue a la SEP para hacer escuelas, universidades”, sostuvo, quien también informó que la iniciativa de reforma sería presentada en breve y surgió a partir de las discusiones relacionadas con el agua, pero se ampliaría para casos de corrupción.

En respuesta, a través de su cuenta de la red social X, “Alito” anunció que denunciaría, en México y a nivel internacional, a la Presidenta de México por acusarlo “falsamente” de corrupción y lavado de dinero, insistiendo en que la Mandataria nacional “mentía, calumniaba y difamaba”.

“Señora Presidenta @Claudiashein, la voy a DENUNCIAR en México y a nivel Internacional. En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama”, indicó Moreno Cárdenas.

“Jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es LÍCITO y TRANSPARENTE. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”, agregó.

“Lo verdaderamente insultante es que, cuando se trata de señalamientos probados contra los narcopolíticos de su partido, MORENA, como el corrupto cínico de Adán Augusto López Hernández, señalado y vinculado al crimen organizado, usted se escuda diciendo ‘QUE NO HAY PRUEBAS’. Como la pandilla de corruptos, Andrés Manuel López Obrador y sus hijos Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán, que han saqueado al pueblo de México”, enfatizó.

“Pero cuando se trata de la oposición y de mí, sin titubeos, nos calumnia desde la tribuna presidencial. Eso no solo es una irresponsabilidad brutal, es temerario, es un uso faccioso y cobarde del poder. Confirma lo que hemos denunciado, ustedes están instaurando en México una narcodictadura terrorista y comunista como en Venezuela”, agregó Moreno Cárdenas.

“Estas mentiras y calumnias no son otra cosa más que distractores de MORENA para evadir su responsabilidad ante la evidente y desbordante complicidad entre el gobierno y el crimen organizado. Todo México y el mundo saben que son un narcogobierno corrupto, cínico y criminal. Activan todo el aparato gubernamental de propaganda para hablar de otros temas y no de los que verdaderamente los exhiben”, abundó.

“Vamos a proceder legalmente. Porque ninguna mentira, ningún abuso y ninguna amenaza van a silenciarnos ni a frenar la voz del pueblo de México. Mexicanas y mexicanos, no hay que tener miedo ni temor. ¡Defendamos a las familias mexicanas, defendamos la democracia, defendamos la libertad!”, finalizó.

El Gobierno de Campeche encabezado por Layda Sansores San Román publicó el lunes 29 de septiembre un decreto en el Periódico Oficial de la entidad, con la declaratoria de “Utilidad Pública”, para expropiar terrenos propiedad de personas ligadas a “Alito”, bajo el argumento de destinar los predios para la construcción de la Escuela de la Salud de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

El decreto consideró un predio de 1.4 hectáreas que se encuentra a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del líder nacional priista. También otros dos predios registrados a nombre del arquitecto Juan José Salazar Ferrer, quien fue señalado por el Gobierno de Sansores San Román como presunto prestanombres de “Alito”. Un terreno es de mil 111 metros cuadrados y otro de 5.2 hectáreas.

Según la Fiscalía General del Estado de Campeche, Salazar Ferrer recibió esos dos terrenos en “dación de pago” directamente de Moreno Cárdenas. La expropiación contempla otro predio de 2 hectáreas, propiedad de Rafael Arturo Castilla Azar y Gabriela Castilla Azar.

Los tres terrenos expropiados a la madre de “Alito” y al supuesto prestanombres, se encuentran colindantes con la residencia del dirigente nacional del PRI, ubicada en el fraccionamiento Lomas del Castillo.

“Hoy hicimos un acto de justicia [...] hace poco se aprobó una Ley de Expropiación, inventaban que se les iba a quitar las casas”, dijo Sansores San Román la noche del 30 de septiembre en su programa “Martes del Jaguar”, en el cual también aludió a la Ley de Expropiación.

“Ahora sí no se valen los amparos, cuando se decide que es de utilidad pública, esto avanza porque avanza”, enfatizó, en referencia a la nueva Ley de Amparo que estaría por aprobarse en el Senado, con la cual Moreno Cárdenas no podría obtener una suspensión de la medida.

“Hoy hicimos un acto que yo creo que es un acto de justicia [...] Los amparos no valdrán porque siempre con amparos y amparos, ahora sí no se valen, puedes tú negociar que si el precio, pero ya cuando se decide que es de utilidad pública, esto avanza porque avanza”, destacó Sansores San Román.

“Estábamos ya pensando que esto tendríamos nosotros que usar esta ley en algún momento, y ya encontramos el momento preciso, y ahora sí no nos pueden decir que es inconstitucional la ley”, dijo la Gobernadora, quien también explicó que se trataban de cuatro predios en el Fraccionamiento Miramar escriturados a “prestanombres” de “Alito”, y que se ubican enfrente de la casa del priista, valuada en 300 millones de pesos.

“Era el terreno enfrentito de su casa, se cruzaba y pasaba este terreno donde tenía su cancha de padel, un jardín para fiestas con todo el pasto, su cancha de golf y, en fin, tiene pues muchas tiene caminos para que vayas pases de una amenidad a otra amenidad, tiene caminos internos, así que ya nos deja el trabajo adelantado [...] Lo estamos haciendo porque no tenemos otras alternativas. No se pudo por un lado. No se puede por otro, ya todo le puso nombre de prestanombres”, sostuvo.

El 2 de septiembre de 2025, el Congreso de Campeche aprobó la reforma impulsada por Sansores San Román para expropiar y ocupar predios casi de manera automática, bajo el criterio de “utilidad pública”.

La nueva normativa facultaría al Poder Ejecutivo estatal para expropiar inmuebles privados, reduce los plazos de defensa de los ciudadanos, quienes contarían ahora con cinco días hábiles para responder a una declaratoria de “utilidad pública”, en contraste con los 15 días que otorgaba la ley a nivel federal. Además, el avalúo de las propiedades estaría a cargo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Campeche.

Moreno Cárdenas ha sido acusado por la Fiscalía campechana de adquirir, entre 2012 y 2015, cuando fue Diputado federal, al menos 13 terrenos en Lomas del Castillo, sin declararlos a su nombre y bajo presuntas irregularidades.

El domicilio particular de “Alito” está ubicado en el Fraccionamiento Lomas del Castillo, en Campeche. El dirigente nacional priista tenía abierta en su contra la carpeta de investigación CI-2-2022-31-42, por los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal, peculado, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades.