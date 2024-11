‘Alito’ y Fernández Noroña se gritan y se encaran en la tribuna del Senado

Durante la declaratoria de constitucionalidad de la iniciativa denominada “supremacía constitucional”, que impediría que las reformas a la Constitución fueran impugnadas por cualquier vía, Rafael Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, subió a la tribuna para reclamar a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Desde su escaño, el político, también conocido como “Alito”, pidió en varias ocasiones a Fernández Noroña, militante de Morena, el uso de la palabra, luego de que este declara la constitucionalidad de la citada reforma este jueves.

Sin embargo, ante la negativa, el Senador priista subió a la tribuna de la Cámara alta del Congreso de la Unión.

“Tú estabas consultando si estaba suficientemente discutido”, dijo “Alito”, mientras señalaba a Fernández Noroña.

“Senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame. ¡No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima!”, respondió el legislador de Morena.

“A mí no me grites, a mí no me grites, 50 veces lo hiciste, a mí no me grites, te vine a pedir la palabra”, arengó el legislador priista.

“¡Respeto a la Presidencia, respeto a la Presidencia, no me toque!”, exigió Fernández Noroña.

“Date a respetar, date a respetar, date a respetar”, insistió el líder nacional priista.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo legislativo de Morena, también subió a la tribuna para apoyar a Fernández Noroña, y con su mano alejó a Moreno Cárdenas, para después encarar a Karla Guadalupe Toledo Zamora, integrante de la bancada del PRI.