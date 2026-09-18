Almirante Ojeda reporta hipotecas por $6.3 millones

José Rafael Ojeda Durán, ex Secretario de Marina, reportó dos créditos hipotecarios por un monto original conjunto de 6 millones 359 mil 609 pesos en su declaración de modificación de situación patrimonial recibida el 30 de mayo de 2026, documento que se hizo público tras la desclasificación aprobada por la institución armada.

El primer financiamiento, por 4 millones 559 mil 609 pesos, se contrató el 14 de diciembre de 2020 con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

El segundo crédito, por un millón 800 mil pesos, fue adquirido el día 2 de diciembre de 2020 mediante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

La versión pública no detalla el saldo pendiente de ambas obligaciones financieras, por lo que las cifras corresponden al importe de origen de los contratos.

La apertura de esta información derivó de la decisión de la Semar de desclasificar las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de 78 integrantes y ex servidores públicos de la corporación.

Según informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Unidad de Transparencia de la dependencia naval solicitó el trámite el 16 de septiembre de 2026, luego de que su Comité de Transparencia aprobó retirar la reserva mediante el acta administrativa 149/26.

La medida incluyó a 69 militares en activo y a nueve ex funcionarios.

En el documento oficial, Ojeda Durán reportó ingresos netos anuales por 2 millones 40 mil 558 pesos correspondientes al ejercicio previo, percibidos bajo su encargo de asesor adscrito a las oficinas del Secretario de Marina, cargo que asumió el 1 de octubre de 2024 tras concluir su periodo como Secretario federal iniciado el 1 de diciembre de 2018.

Según fuentes navales, el Almirante se encuentra en situación de retiro y funge como asesor honorario sin remuneración extra, conforme a un Decreto Presidencial emitido el 28 de julio de 1988, por lo que su percepción monetaria corresponde al tabulador fijado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su grado militar.

Respecto a su evolución salarial en la administración pública, Ojeda Durán declaró percepciones netas por un millón 80 mil 387 pesos en 2006 como director general adjunto de Seguridad y Bienestar Social; 627 mil 438 pesos en 2007 como comandante de la Sexta Zona Naval; 482 mil 848 pesos en 2008 y 937 mil 328 pesos en 2009 al desempeñarse en el Sector Naval de Los Cabos, Baja California Sur.

Tras mantener reservada su información de 2011 a 2016, registró ingresos por un millón 937 mil 638 pesos al cierre de su mandato ministerial en 2024 y 2 millones 4 mil 282 pesos en su declaración de 2025.

En el rubro de bienes, la versión pública del documento solo consigna un vehículo Mitsubishi Endeavor Limited modelo 2009, adquirido a crédito el 18 de septiembre de 2009 por 285 mil 913 pesos.

La declaración no incluyó bienes inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, muebles adicionales ni participación en empresas, fideicomisos o actividades lucrativas a nombre del ex funcionario, advirtiendo que los datos de cónyuge o dependientes económicos se mantienen protegidos por ley.

La difusión de estos registros coincidió con señalamientos formulados a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a la ausencia de Ojeda Durán en un citatorio judicial solicitado por la defensa de un detenido en indagatorias sobre huachicol fiscal vinculadas a familiares del ex Secretario.

La Presidenta afirmó que el ex mando naval no se encuentra oculto, descartó la existencia de indagatorias en su contra y puntualizó que compete a la Fiscalía General de la República resolver si procede requerir su testimonio ministerial.