Alto Comisionado de ONU inicia visita oficial en México; se reunirá con familiares de personas desaparecidas

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, anunció que se reunirá con autoridades, integrantes de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas en México, como parte de su visita oficial que inició este domingo.

Además, dijo que abordará “los desafíos de derechos humanos a nivel nacional, regional y global“. La visita del Alto Comisionado se da en un contexto de tensiones entre organismos de Naciones Unidas y el Gobierno federal por las desapariciones de personas.

“Voy a encontrar a la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos, la Presidenta (Sheinbaum), los secretarios, las instituciones del Estado. Y es muy importante discutir cuestiones globales, regionales y domésticas”, señaló en un video en la Ciudad de México.

“Tuve la oportunidad de conversar con jóvenes mexicanos sobre la importancia de los derechos humanos en sus vidas. Espero transmitir su mensaje en las reuniones que mantendré esta semana con las autoridades locales, la sociedad civil y los organismos de derechos humanos”, afirmó.

En un comunicado, la oficina del Alto Comisionado detalló que estará en el país del 19 al 22 de abril. Para cerrar su estancia, tendrá una conferencia de prensa el miércoles 22 de abril.



Señala la ONU a México

De acuerdo con el último informe del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, México es actualmente el Estado Parte con mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial, con 819 acciones acumuladas de 2012 a febrero de 2026.

El segundo País con más casos es Irak, con 669. El comité destacó que 40 acciones urgentes en el país se registraron en solo cinco meses, del 17 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, es decir, el 37 por ciento de todos los nuevos casos globales de ese periodo.

En su informe, el Comité reconoció cooperación formal del Estado mexicano −que tiene que ver con respuestas dentro del plazo−, pero señaló deficiencias estructurales reiteradas en las respuestas sobre acciones para la implementación, así como ausencia de estrategias integrales de búsqueda con planes, cronogramas y coordinación efectiva.

También destacó la investigación insuficiente de posibles responsabilidades estatales, protección inadecuada a familiares y buscadores, incluso en casos con medidas urgentes solicitadas por la ONU.

El comité ha documentado amenazas y represalias, incluida la desaparición de un padre buscador durante el proceso de búsqueda y retrasos graves en diligencias clave (videovigilancia o telefonía).