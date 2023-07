Vicente Fox Quesada llamó “judía búlgara” y “fifí francés”, a Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y a Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente, quienes son dos de los seis aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT), también llamadas “corcholatas”. El también ex gobernador de Guanajuato denominó -en su cuenta de la red social Twitter, de la cual después borró las publicaciones-, como “extraterrestre” a Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT) con licencia; y como originario de “Transilvania” a Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob). “La única mexicana es Xóchitl [Gálvez Ruiz]”, insistió el ex mandatario nacional.

“No se enojen con Vicente Fox: con su actitud nos ayuda hasta sin darse cuenta”, respondió López Hernández, también ex gobernador de Tabasco, del 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021. Horas después, desde Tecate, Baja California, la “corcholata” pidió al ex presidente dejar de andar de “zángano y vividor” porque, enfatizó, no se iba a reinstaurar la pensión para los ex mandatarios nacionales.

“Ya salió hace como dos días una chachalaca grandota que ustedes conocen, ya, salió a decir, a ver si lo identifican, es una chachalaca grandota de Guanajuato, salió a decir que lo que había que hacer era regresarle la pensión millonaria a los ex Presidentes de la República, incluido él, y desaparecer la pensión de los adultos mayores. Desde Tecate [le decimos[ que deje de andar de zángano y vividor, que no va volver esa famosa pensión para los ex presidentes”, insistió López Hernández. “Ay cabeza hueca @vicentefoxque, tú eres de marihualandia [...] Ya no tienes manera de componerle cabeza hueca @VicenteFoxQue”, señaló en un par de tuits, por su parte, Fernández Noroña. “Miren lo que es la derecha, el frente cínico opositor a través de uno de sus más brillantes exponentes: Fox. Fingen, mienten, usurpan, engañan. Después, lo que en realidad piensan. Ellos son el pasado de los privilegios, de la corrupción y sí, de la mentira. La tienda de disfraces. Lo bueno es que al pueblo de México ya no lo engañan”, escribió Sheinbaum Pardo, también en Twitter, donde adjuntó un video del ex mandatario nacional.

Mientras que Minerva Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, le dijo “bestia” al ex presidente de la República y cuestionó si la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) haría algo al respecto. “Qué lamentables comentarios emite el expresidente! Denigra su investidura. Si quiere ayudar a @XochitlGalvez su mejor contribución sería la prudencia, el respeto y, sobre todo, el silencio”, tuiteó, por su parte, Luis Carlos Ugalde Ramírez, consejero presidente del ahora extinto Instituto Federal Electoral (IFE).