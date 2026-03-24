Alumno de 15 años asesina a dos maestras en preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras al interior de la Preparatoria Anton Makarenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, este 24 de marzo.

El agresor, alumno de la institución, fue detenido en el lugar de los hechos tras un operativo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Municipal.

Las dos víctimas, mujeres, presentaban impactos de proyectil de arma de fuego y fueron localizadas sin vida al interior del plantel educativo.

En el lugar, las autoridades aseguraron un fusil calibre 5.56 con su respectivo cargador y más de 40 cartuchos útiles, mismos que quedaron a disposición de la autoridad competente.

La intervención policial se activó tras un reporte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad de Michoacán (C5) por detonaciones de arma de fuego registradas en las inmediaciones de la preparatoria.

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Guardia Civil y la Policía Municipal implementaron de inmediato un operativo que permitió la detención del presunto responsable.

”Tras reporte del C5 por detonaciones de arma de fuego a la altura de la preparatoria Makarenko, en Lázaro Cárdenas, la Guardia Civil junto a la Policía Municipal implementaron un operativo, logrando la detención de un adolescente presuntamente relacionado con los hechos”, señaló la SSP estatal en su comunicado.

El adolescente detenido quedó a disposición de las autoridades competentes.

Por tratarse de un menor de edad, su caso será atendido conforme al sistema de justicia para adolescentes vigente en el País.