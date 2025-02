Alumno de El Colmex denuncia violación equiparada y reclama falta de respuesta

Diego terminó su bachillerato en 2024 en su natal San Juan de los Lagos, Jalisco. Entonces, hacer estudios universitarios en la Ciudad de México lo entusiasmaba, sin saber que solo unos meses después le esperaría un largo proceso para poder denunciar una violación en su contexto universitario sin obtener una respuesta satisfactoria, reclama.

En julio de 2024 Diego comenzaba un curso propedéutico como parte de su proceso de admisión a El Colegio de México (Colmex) para la licenciatura en Política y Administración Pública, cuando experimentó en su casa lo que en ese momento pudo definir como abuso sexual por parte de uno de sus compañeros.

El estudiante señalado es dos años mayor que Diego y estudia la carrera de Relaciones Internacionales. Lo conoció mientras hacía su proceso de admisión, al que podían acercarse quienes ya formaban parte del alumnado. Recién ocurrió el hecho, cuenta Diego en entrevista, él no comprendía completamente lo que había pasado.

Poco a poco, platicando con sus amigos en la propia escuela, le “cayó el veinte”, dice, de que lo ocurrido no había estado bien, aunque hasta ese momento solo pudo clasificarlo como abuso sexual. Después del propedéutico, regresó a su casa en Jalisco, donde fue dos veces a terapia y habló de lo sucedido.

De vuelta en la Ciudad de México, el primer apoyo que recibió fue en el Núcleo Urbano de Bienestar Emocional del Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones capitalino. Desde su primera sesión, recuerda, fue muy duro porque sufría de ataques de ansiedad y estrés relacionados con lo que había vivido.

Después de algunas sesiones más de terapia, decidió abandonar la escuela ante la incomodidad de compartir el espacio con la persona que le había hecho daño. Se lo comunicó a su coordinador académico, quien le ofreció una reunión, que ocurrió el 8 de octubre. Ahí estuvo también la directora del Centro de Estudios Internacionales (CEI). El colegio aseguraba que tenía un protocolo muy bien diseñado para esos casos.

“Desde que presenté mi baja, desde que les dije ‘yo ya no quiero estar ahí’, me dijeron ‘nada más que tu carta diga que te quieres dar de baja por motivos personales’, y a mí eso no me pareció. Yo vengo de una casa, de una familia, en donde me enseñaron valores; si me pasó esto, no tengo porque estarlo encubriendo. Es una razón muy válida por la que yo no quería seguir estando aquí”, relata el joven.

Escribió la carta –de la que Animal Político tiene copia–, fechada el 9 de octubre de 2024, en la que expuso sus verdaderas razones: “Esta decisión no ha sido fácil, ya que he valorado enormemente la oportunidad de estudiar en esta prestigiosa institución. Sin embargo, me encuentro en una situación sumamente difícil debido a que fui víctima de abuso sexual por parte de un estudiante de esta misma institución”.

“A raíz de este lamentable suceso –continúa el estudiante–, me siento profundamente afectado y no me encuentro en condiciones emocionales de continuar con mis estudios en este momento. Considero que mi bienestar emocional y psicológico son prioritarios, y por ello he tomado la decisión de poner fin a mi participación en el programa”, se lee en el documento.

El 11 de octubre, Diego recibió una carta firmada por Fernanda Somuano, directora del CEI, donde acusó de recibida su solicitud y aseguró que tal como le había ofrecido el coordinador académico del Centro, Nain Martínez, el 8 de octubre, contaba con el apoyo de la institución. En la misiva se recuerda la existencia del protocolo de prevención y atención en casos de acoso, así como de un servicio de apoyo psicológico.

“Estos servicios están disponibles para todos los estudiantes que los necesitan, sin importar la naturaleza de su situación. Te exhorto a que reflexiones sobre la posibilidad de hacer algún tipo de denuncia, pues de otra forma la institución no puede tomar medidas cautelares o implementar medidas de sanción”, se lee en la carta.

La autenticidad del documento fue confirmada por el Colmex y compartida con el nombre de Diego testado –como siempre la manejaron, aseguran–, pese a que en chats de la comunidad estudiantil circuló una versión alterada con el nombre completo de Diego y la firma de Somuano sobrepuesta, pero con idéntica fecha y contenido. Hasta ahora no se sabe cómo llegó a esos espacios con sus datos personales expuestos.

Pese a que en ella se ofrece que si deseaba activar el protocolo, el alumno podría contactar a cualquiera de las dos autoridades, cuando el 18 de diciembre Diego expresó mediante una conversación de WhatsApp su deseo de activarlo, le requirieron una nueva comunicación por escrito, que dirigió vía correo electrónico a Somuano al día siguiente.

Sin embargo, cinco días más tarde, cuando le informó a Martínez que el 20 diciembre había promovido una denuncia ante la Fiscalía capitalina, recibió por toda respuesta que en ese caso, el asunto ya estaba en manos de las autoridades responsables, según puede constatarse en esa conversación.

En el comunicado difundido por el Colmex ante la acusación pública de Diego, la institución acusa de recibida la denuncia hasta enero de este año. Diego señala entre sus inconformidades que la dilación del trámite permitió que hoy su agresor se encuentre de intercambio estudiantil en el extranjero.

“Nunca me contactaron, nunca me apoyaron en nada, nunca me hicieron una llamada de cómo estaba, nada; de ahí, dos semanas después de que esto pasó (la entrega de las cartas), yo ya no tenía ni mis cuentas abiertas, ni mi apoyo económico, ni mi apoyo alimenticio, ya no podía seguir entrando a la escuela... ni mi apoyo psicológico. Siento que es lo que más me dolió; si hubiera seguido con mi apoyo psicológico, yo hubiera podido afrontar esa situación un poco más pronto, y no haber tenido que esperar tanto tiempo para levantar mi denuncia y para abrir aquí mi expediente”, relata.

A principios de enero, una vez que acabó el periodo vacacional de El Colmex, finalmente le recibieron una copia de la denuncia que forma parte de la carpeta de investigación que Diego ingresó a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México por la presunción del delito de violación equiparada, clasificación que la propia dependencia capitalina determinó y mediante la que el joven supo que se trataba de más que un abuso sexual.