Alumno del CCH Sur en CDMX muere tras ser agredido por un compañero con arma blanca; hay un trabajador herido

Un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y un trabajador del plantel fueron agredidos por otro estudiante con un arma blanca dentro de las instalaciones, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El joven estudiante falleció, mientras que el personal herido fue trasladado para su atención médica.

De acuerdo con una nota informativa de la Secretaría de Seguridad capitalina (SSC), un alumno, quien portaba una capucha, ingresó al plantel y agredió con una navaja a otro compañero. El presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, y se encuentra bajo custodia policial.

“Resultado de esto, el lesionado perdió la vida, mientras que un trabajador forcejeó para intentar contener al probable responsable resultando lesionado, por lo que fue llevado a un hospital”, indicaron las autoridades capitalinas.

El agresor intentó huir, pero al ser perseguido, subió a un edificio y se lanzó, razón por la que resultó con facturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital, de acuerdo con información de la SSC.

Los elementos capitalinos no ingresaron al plantel educativo debido a la “naturaleza autónoma de la institución”, sin embargo, las autoridades del CCH Sur entregaron al responsable, quien se encuentra bajo custodia en un hospital y será puesto a disposición del Ministerio Público.

En tanto, las autoridades del CCH Sur solicitaron la presencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) para los servicios periciales.

Tras los hechos, el plantel de la UNAM informó que se suspenderán las clases “hasta nuevo aviso” y pidió a la comunidad mantenerse informada a través de medios oficiales.

Se pronuncia Brugada

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lamentó los hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, y expresó sus condolencias a los familiares y amigos del alumno que falleció en la agresión.

“Debemos seguir trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción, de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia. Ponemos a disposición de la UNAM todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos”, publicó la jefa de gobierno.