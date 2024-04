Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, reprochó a Xóchitl Gálvez Ruiz la falta de trabajo del ex Presidente Vicente Fox Quesada, para aumentar los programas sociales y aseguró que dilapidó los excedentes petroleros, además de que nunca pudo capitalizar los programas sociales, ni la prosperidad.

Álvarez Máynez acusó que la política hidalguense no conocía al País y criticó cuando ella indicó que la gente de Chiapas, por cultura, no estaba acostumbrada a trabajar más de ocho horas.

Le recordó que tres de cada 10 personas en dicha entidad trabajaban más de 48 horas a la semana.

Agregó que con Fox Quesada se construyeron muchas viviendas, pero cómo se hicieron en las periferias, México tenía más de 6 millones de casas abandonadas.

Durante su intervención en torno al tema de la infraestructura, recordó la caída de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro (SCT) de la capital de la República, durante la Administración de Claudia Sheinbaum. “En Jalisco y Nuevo León el Metro no se cae”, sostuvo.

El candidato presidencial de MC destacó que en México el 54 por ciento del territorio tenía un problema de sequía. Además, destacó el problema de desigualdad que genera el que el 70 por ciento de las concesiones de agua lo tuviera solo un 2 por ciento de la población.

Álvarez Máynez criticó que empresas como Coca-Cola y Danone accedieran a millones de litros de agua, mientras que el consumo de las personas estaba restringido. Ante ello propuso la construcción de acueductos, reducción de fugas de agua y la tecnificación de los sistemas de riego en el campo.

“Necesitamos un fondo de desarrollo regional y un fondo de infraestructura hídrica”, señaló el diputado federal con licencia, quien también pidió que habría que cambiar la cultura del agua, para que las concesiones dejaran de concentrarse en unas cuantas manos.

El político zacatecano aseveró que “el problema del agua es un problema actual”, y que había más de 35 mil escuelas de nivel básico que no cuentan con agua, y que los gobiernos no le invertían a dicho tema, “porque no tiene rentabilidad electoral”.

Ante el cuestionamiento de los ciudadanos respecto a cómo mejorar los precios de los productos del campo, Álvarez Máynez indicó que la prioridad era la infraestructura hídrica. “Sin agua, no hay alimentos”, dijo.

Respecto a la continuidad en los proyectos de infraestructura que se iniciaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de MC insistió en que se tenía que continuar con proyectos como el de la presa “El Cuchillo”, en Monterrey, Nuevo León.

El diputado federal con licencia destacó que el desarrollo regional se tenía que hacer presente en proyectos multianuales con metas y objetivos definidos.

También enfatizó que si ganaba la Presidencia, se colocarían paneles solares en escuelas, hospitales y centros de salud de todo el país. Además, se pronunció a favor de que la infraestructura de carreteras y ciudades tomara en cuenta a personas con discapacidad.

Dijo que con los votos de Morena se podría aprobar una jornada laboral digna, que México tuviera un ingreso mínimo universal, avanzar en derechos laborales.

“Y no se vale adjudicarse iniciativas que son de la sociedad”.

Ello luego de que Xóchitl Gálvez señala que dicha iniciativa era de ella.