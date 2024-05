Minutos más tarde, durante una entrevista con reporteros, el candidato reconoció que mantiene una comunicación con el gobernador de manera “no frecuente, no permanente, pero sí cotidiana y sí respetuosa”, porque “al final del día importa más la visión común”.

Máynez se asume como un candidato post lopezobradorista

El candidato destacó que el libro de 120 páginas y edición bolsillo, que se podrá comprar en cualquier librería comercial, tiene un prólogo de Patricia Mercado y una contraportada pensada por su hijo de cinco años, Luciano.

“Que todo sea rock and roll y fútbol. Que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niños y niñas. Y que los abuelos se traigan sus tenis. Que no se seque el lago que cavé en mi jardín. Que este limpia el agua (sic)”, dice como deseo Luciano en la contraportada del libro.

Máynez considera que México puede convertirse en una de las diez potencias mundiales en los siguientes años. “México puede ser una de las diez economías más grandes del mundo, México puede ser un referente global -como lo ha logrado, por ejemplo, Brasil con Lula- de la batalla contra el cambio climático”, contó el candidato.

Negó como una opción el regreso del PRI y el PAN, asegurando que “ninguna (de las otras opciones) son mejoría al gobierno que ya tenemos”. Y habló de la necesidad de un apoyo social para quien sea elegido como presidente del país.

“Quien quiera ejercer el poder después de López Obrador va a necesitar una mayoría social, no va a ser fácil enfrentar el post lopezobradorismo y yo me he asumido como un candidato post lopezobradorista”, aseveró.