Jorge Álvarez Máynez se registró como candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano (MC), ante el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, le entregó su constancia de registro e hizo un llamado a apegarse a la ley electoral, además de que se comprometió a que el órgano constitucional que encabezaba, sería un árbitro electoral imparcial y ciudadano.

“Aunque no será el centro de mi campaña, no puedo venir al INE y no decir lo evidente, si en este país se aplicara la ley, si hubiera legalidad, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial”, dijo Álvarez Máynez, tras entregar su registro y dirigirse a un templete de la explanada de la sede del INE, donde aseguró que en 90 días rebasaría a sus contrincantes.

Ello en referencia a Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), y Verde Ecologista Mexicano (PVEM).

Así como a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de la República de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

“Han violado cada renglón de la Constitución y de las leyes electorales, han hecho campañas anticipadas y simuladas, han recibido financiamiento ilegal, han hecho uso indebido de la pauta, han incumplido una y otra vez las normas”, afirmó.

El político zacatecano acusó que las autoridades electorales habían sancionado decenas de ocasiones a las otras candidatas presidenciales, pero ello no había tenido consecuencias. “Con todo y que llevan meses de campañas anticipadas les vamos a ganar la elección presidencial, porque ellas no tienen esto, ellas no tienen esta mística, ellas no tienen lo que a nosotros nos sobra dignidad. Se a lo que me enfrento, no soy ingenuo, sé los riesgos”, enfatizó.

El candidato presidencial de MC destacó que hasta el 22 de febrero de 2024, faltaban 100 días para cambiar la historia de México y para modificar el guión de la contienda presidencial, pero que en 90 días les daría la vuelta a sus contrincantes.

“La campaña inicia el viernes y en 90 días les vamos a dar la vuelta, en 90 días les vamos a demostrar de qué estamos hechos”, destacó Álvarez Máynez, entre porras de sus acompañantes de “¡Sí se puede!”.

Álvarez Máynez sostuvo que el movimiento que construyó Dante Alfonso Delgado Rannauro, permitió que en la actualidad hubiera “dignidad” en la boleta. “Una candidatura que no tuvo que pactar con la criminalidad de este país, que ponga el centro en las causas y en las ideas”, afirmó.

Asimismo, el candidato presidencial de MC prometió que en caso de ganar la contienda, su Gobierno se centraría en atender a las infancias y las mujeres. Además, finalizó su discurso cambiando el eslogan utilizado por Andrés Manuel López Obrador. “Por el bien de todos, primero los niños y las niñas. En 100 días vamos a cambiar la historia de México”, concluyó.

Por su parte, Taddei Zavala realizó un llamado al precandidato presidencial de MC, “a ceñirse al marco de la Constitución y a la observancia estricta de las reglas electorales. Es el respeto a la ley, la mejor manera de convocar a la ciudadanía para que salga a votar”.

“Este acto se enmarca en la etapa de preparación de la elección, y en su esencia consagra la máxima expresión del derecho fundamental de la ciudadanía, para contender en una elección al más alto cargo de la República”, apuntó la consejera presidenta del INE.

Taddei Zavala sostuvo que, tras muchos años, se habían conseguido las reglas de la competencia que, con toda certeza, permitiría al INE garantizar, con total transparencia, la voluntad de la ciudadanía.

“Para lograr la integridad de nuestro proceso democrático, hoy día, millones de mexicanas y mexicanos están siendo convocados en sus hogares a sumarse a la organización de estas elecciones”, expresó la consejera presidenta del INE.

“Esta convocatoria, es liderada por ciudadanas y ciudadanos ejemplares y comprometidos que forman parte del Instituto. Son las personas que en estos momentos se encuentran capacitando a nuestras vecinas y vecinos que en las mesas directivas de casilla recibirán nuestros votos el próximo 2 de junio”, añadió.