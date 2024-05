Claudia Sheinbaum señaló que no pediría a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), que declinara a favor de ella.

Durante una conferencia de prensa, la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República indicó que el diputado federal tenía derecho a participar en la elección. “Doctora ¿No le pide a Máynez que pueda declinar por su candidatura?”, le preguntó un reportero.

“No, yo respeto mucho a Máynez y él está representando a Movimiento Ciudadano, y él pues tiene todo el derecho a participar” respondió Sheinbaum Pardo, quien destacó que el candidato presidencial de MC hubiera decidido no declinar o renunciar por Xóchitl Gálvez a un mes de las elecciones.

“Ayer [miércoles 1 de mayo de 2024] lo dije en la conferencia, me pareció bien la actitud de Máynez de decir: ‘no voy a renunciar, por qué voy a renunciar a la candidatura’, cuando Claudio X. González [Guajardo] se lo pide”, expresó la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El mismo día, Sheinbaum reconoció al candidato presidencial de MC por defender su proyecto y no declinar, como se lo solicitaron Marko Antonio Cortés Mendoza, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y José de Jesús Zambrano Grijalva, presidentes de los comités ejecutivos nacionales del PAN, PRI y PRD, respectivamente.

Por otra parte, cuestionada respecto al supuesto aumento de la popularidad de Álvarez Máynez, según algunas encuestas, Sheinbaum dijo que tenía que ver con que al “PRIAN” lo movía el odio.

“Cuando lo que propones al pueblo es odio, calumnia, enojo, pues cada vez vas a tener menos [respaldo]. El odio siempre llevará a la derrota y en el PRIAN hay mucho odio, lo que los mueve es el enojo contra nuestro proyecto, nuestro programa, el que hayan perdido muchos de los que apoyan al PRIAN sus fueros”, manifestó Sheinbaum.

“Entonces lo que los mueve, vean el debate, es el odio, es la calumnia, y el pueblo no quiere eso, la gente no quiere eso, quieren construcción con base en el amor. Nosotros hacemos política con amor, no con odio, y esa es la manera de construir paz, prosperidad, y desarrollo en nuestro país”, insistió la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El 29 de abril de 2024, tras el segundo debate presidencial -organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y llevado a cabo en los Estudios Churubusco-, los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD afirmaron, por separado, que la contienda era entre las dos aspirantes mujeres.

“Si el bien mayor es derrotar a Morena, la única opción que hoy puede hacerlo es la nuestra. Ustedes sepultaron al PRIAN. Si quieren declinar por mí, podría aceptar siempre y cuando renuncien a ser dirigentes y a sus pluris”, dijo Álvarez Máynez, en respuesta, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

“Álvarez Máynez hizo su esfuerzo y no le dio, claramente no le dio. Ojalá que nuevamente la sociedad civil se active y se lo pida a él, porque no creo, francamente, que el partido [Movimiento Ciudadano] lo autorizara, de unir esfuerzos para evitar la destrucción de México”, planteó Cortés Mendoza.

“Los tres, cuatro, cinco puntos que Álvarez Máynez pudiera lograr en la boleta electoral podrían llegar a ser determinantes, si fueran a favor de Xóchitl Gálvez; entonces, un llamado a sumar, a construir y a no dividir el voto de la oposición”, explicó el presidente del CEN del PAN.

“La carrera está clara y es entre dos: el proyecto del autoritarismo, de la dictadura, de la destrucción y el proyecto de cambio positivo para México, de la honestidad, el respeto a la ley, de la verdad y del progreso que representa Xóchitl Gálvez”, abundó.

“Si está muy atento a las redes sociales, Jorge se podría dar cuenta de que más y más gente de la sociedad dice lo que piensa tal cual, lo que estamos viendo. Que no juegue a dividir el voto opositor, que no haga el trabajo sucio a Morena”, agregó.

“Esta elección es claramente de dos mujeres y él debe tomar una decisión: ¿cómo quiere pasar a la historia? ¿Como el que dividió el voto opositor haciendo el trabajo sucio al Gobierno?, porque todos vemos que cuando estás en el Gobierno lo que buscas es dividir el voto, fragmentarlo, y ese trabajo sucio parece que lo está haciendo el partido de MC y, en este caso, su candidato”, sentenció.

“Esta es una contienda que ya claramente se va definiendo entre las dos candidatas de las dos más importantes coaliciones y si Álvarez Máynez no quiere jugar el papel de esquirol en favor de Claudia Sheinbaum, entonces está claro que traen allí un acuerdo no confeso públicamente de colaboración para golpear a Xóchitl y cerrar filas entre ellos”, enfatizó, por su parte, Zambrano Grijalva.

“Le haría un gran bien a la democracia el que Álvarez Máynez dejara de jugar el papel de esquirol político y que tomara una decisión para cerrarle el paso al autoritarismo; ya será, ahora sí, decisión de él. Yo no lo estoy pidiendo, rogándole, no es ese mi planteamiento”, destacó el dirigente nacional perredista.

“Oye @ÁlvarezMaynez, por amor a México, ten vergüenza y declina a favor de @XochitlGalvez”, planteó, por su parte, en su cuenta de la red social X, el ex gobernador de Campeche y dirigente nacional priista.

“Mi respuesta para @alitomorenoc y @MarkoCortes: 1. Si el bien mayor es derrotar a Morena, la única opción que hoy puede hacerlo es la nuestra. Ustedes sepultaron al PRIAN. 2. Si quieren declinar por mí, podría aceptar siempre y cuando renuncien a ser dirigentes y a sus pluris”, señaló Álvarez Máynez, otra vez en X, antes Twitter.

“Percibo una ligera desesperación de la alianza PRI-PAN. ¿Ya les habrán informado que van a quedar en tercer lugar? Les repito: si lo importante es que no gane Morena, su declinación es bienvenida con una condición. Que Alito y Marko renuncien. Y también a sus pluris”, insistió, un día después, el candidato presidencial de MC.