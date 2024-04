El candidato presidencial de MC agregó que el sistema de Salud lo va a actualizar con tecnología, “por qué las medicinas son tan caras, porque las vamos comprando a destiempo, en lugar de utilizar la inteligencia artificial para predecir tendencias, comportamientos, y para poder proyectar enfermedades los mexicanos”.

Por otra parte, Álvarez Máynez señaló que se debe investigar al ex subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez, por la “criminal” forma de llevar la pandemia. Además, cuestionó a Xóchitl Gálvez Ruiz, por no criticar la corrupción de los hijos e hijastros del ex presidente Vicente Fox Quesada y solo enfocarse en los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es lo mismo que pasó en el sexenio de Fox y nunca escuchamos esa vehemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción en los hijos o hijastros de Fox, ojala hubiera congruencia”, enfatizó el político zacatecano.