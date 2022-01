‘Amanecí ronco’, dice AMLO, sin cubrebocas, en la mañanera

#Mañanera | El presidente @lopezobrador_ se hará PRUEBA #Covid_19 La semana pasada trascendió que AMLO estuvo con #TatianaClouthier que dio positivo a Covid, pero al no sentir síntomas afirmó que no se haría prueba. Hoy en la mañanera se escucha agripado, ¿No que no? http://pic.twitter.com/fnpnNzYXTd

El 24 de enero de 2021, el Presidente informó que estaba contagiado de Covid-19.

“Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos”, escribió entonces el Mandatario en Twitter.

“Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal en el mismo tuit.

“Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V”.

El Presidente confirmó la noche del 4 de febrero de 2021 que dio negativo a otra prueba de Covid-19.

“Ya estoy bien de salud”, señaló.

“Me hicieron la prueba de antígenos hoy en la mañana y ya salí negativo, todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del COVID. No voy a dejar de agradecer a todas, a todos ustedes, mexicanos y extranjeros, que se preocuparon por mi salud, a los que quienes me desearon que saliera adelante, a quienes oraron, me enviaron bendiciones, buenas vibras, a todas, a todos, muchas gracias de todo corazón”, indicó.

El 20 de abril de 2021, López Obrador recibió su primera vacuna contra Covid-19 en el Palacio Nacional, con una de las dosis desarrolladas por la farmacéutica británica AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford.

Luego, el 15 de junio del mismo año, el Mandatario nacional se aplicó la segunda dosis, con el biológico de la misma farmacéutica. Después, López Obrador recibió, el 7 de diciembre, el refuerzo de la vacuna.