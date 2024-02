”Se ve que yo lo amenacé, okey, pero nunca lo torturé, yo era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, yo no tenía necesidad de torturar a nadie”, sostuvo Zerón de Lucio durante la primera entrevista que ofrece a un medio de comunicación, respecto a las acusaciones que se le han formulado contra el ex titular de la AIC, de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), por la presunta tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, supuesto sicario del grupo criminal de Guerreros Unidos.

“Yo era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal [AIC], no tenía necesidad de torturar a nadie, afirmó Tomás Zerón de Lucio durante una entrevista incluida en un documental de la BBC difundido desde el 24 de febrero de 2024 y titulado ‘Ayotzinapa: la noche en que desaparecieron 43 estudiantes en México’.

No obstante, esta fue la tercera entrevista que daba el ex funcionario federal mexicano desde que huyó a finales de 2019 a Israel, País al que el Gobierno de México pidió formalmente su extradición en enero de 2022. Pero no había hablado del caso Ayotzinapa.