Amenaza de explosivos en Ciudad Judicial de CDMX suspende actividades en siete edificios

Personal especializado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desalojó a miles de trabajadores de aproximadamente siete edificios de la Ciudad Judicial del Poder Judicial capitalino la tarde del 26 de febrero, tras recibir una denuncia sobre la posible presencia de artefactos explosivos en las instalaciones ubicadas en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.

Según un comunicado de la SSC, personal del Agrupamiento Zorros acudió a los juzgados localizados en la avenida Doctor Lavista y su cruce con la calle Doctor Rafael Lucio, donde inició una revisión sistemática de pasillos, baños, estacionamientos, oficinas y otros espacios del inmueble.

Tras concluir las diligencias, ninguna área registró la presencia de un objeto explosivo que representara riesgo para las personas.

La dependencia capitalina indicó que los elementos especializados evacuaron a los trabajadores de las instalaciones como medida preventiva mientras se llevaban a cabo las revisiones.

Al no encontrarse artefacto alguno, las autoridades previeron que las actividades se reanudarían el 27 de febrero de 2026 en horario normal.

Según fuentes oficiales, la SSC anunció que posteriormente se publicaría el acuerdo de suspensión de plazos y términos procesales, con el fin de evitar afectaciones a los usuarios de los juzgados que no pudieron realizar trámites durante la jornada.