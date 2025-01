$!Amenazan a Natanael Cano y a otros cantantes de corridos tumbados en Hermosillo, Sonora

Al exterior de una preparatoria en Hermosillo, Sonora, fue localizada una manta con amenazas de muerte en contra de Natanael Cano, Javier Rosas y Tito Torbellino, cantantes del género conocido como corridos bélicos o corridos tumbados, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Debido a esta situación, dio a conocer el fiscal Gustavo Salas, se inició una carpeta de investigación y se emitieron medidas de protección para los intérpretes musicales ante una posible agresión.

“Se inició la carpeta de investigación correspondiente y se han dictado las medidas de protección que en derecho procedan para estas personas. Estaremos pendientes de que se cumplan con el apoyo de las diferentes instituciones de seguridad pública”, mencionó.

El fiscal precisó que no se inició ninguna investigación en contra de Natanael Cano o alguno de los otros cantantes mencionados en la manta y que no se está tratando de restringir la libertad de expresión “ni las expresiones musicales, al margen de que podamos no estar de acuerdo en el contenido”.

Salas insistió en que la carpeta de investigación es para evitar que los cantantes sean objeto de una agresión aunque aún no cuentan con elementos para afirmar que el contenido del mensaje sea cierto.

La manta con el mensaje fue localizada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo a las afueras de una prepa en la colonia Puerta del Rey, al norte de la ciudad.