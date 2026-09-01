Américo Villarreal descarta ser testigo protegido de EU y ve mérito en no tener visa

Américo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas, afirmó que podría convertirse en un mérito no contar con visa de Estados Unidos, ante las versiones sobre investigaciones de autoridades de ese país contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Entrevistado a la salida de un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México, aseguró que conserva el documento migratorio y recordó que lo mostró públicamente en una conferencia de prensa.

“Creo que va a ser en un momento dado meritorio que no tengas visa, yo ya lo demostré, hice una rueda de prensa, mi documento, y que está sujeta a que es un documento que pide la Unión Americana y en su momento puede considerar retirarla como lo está haciendo”, sostuvo.

El cuestionamiento se produjo respecto a los señalamientos que lo han vinculado con Sergio Carmona Angulo, empresario tamaulipeco conocido como “El Rey del Huachicol”, asesinado en noviembre de 2021 y señalado por operaciones de tráfico ilegal de combustibles.

La pregunta se planteó luego de que se difundieran versiones sobre una investigación de Estados Unidos contra el Gobernador de Nayarit por un supuesto financiamiento de Carmona Angulo a su campaña.

Durante la disputa por la Gubernatura de Tamaulipas en 2022, el PAN acusó a Villarreal Anaya de haber recibido apoyo del empresario y llevó el señalamiento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Entre los elementos presentados figuraron publicaciones sobre una supuesta relación entre ambos, la presunta entrega de vehículos y mensajes localizados en el teléfono de Carmona Angulo respecto a planes para apoyar al entonces candidato.

El TEPJF consideró que esos elementos no permitían acreditar que el supuesto financiamiento ilícito se hubiera concretado ni determinar su impacto en la elección.

También se difundieron testimonios según los cuales el actual Gobernador utilizó aeronaves cuyos vuelos fueron pagados por el empresario cuando todavía era Senador, incluidos traslados realizados en 2021, antes del asesinato de Carmona Angulo.

En febrero de 2026, el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, colocó nuevamente el caso en la agenda pública al asegurar en su libro “Ni venganza ni perdón” que Carmona Angulo financió campañas de Morena, entre ellas la del Gobernador de Tamaulipas, señalamiento rechazado por integrantes de ese movimiento.

Carmona Angulo fue asesinado el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León, después de haber sido señalado por participar en una red dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México.

Al Gobernador se le preguntó además si estaría dispuesto a convertirse en testigo protegido de las autoridades estadounidenses, posibilidad que rechazó de manera tajante.

“De ninguna manera”, respondió Villarreal Anaya, quien agregó que no tiene más que apegarse a las leyes mexicanas.

Tras la entrevista, el Gobernador se dirigió a Palacio Nacional, donde asistiría al Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.