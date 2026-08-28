Américo Villarreal desmiente investigaciones en su contra en Estados Unidos

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, negó que las investigaciones de agencias de Estados Unidos por los presuntos vínculos del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado lo incluyan a él, y calificó como falsos los señalamientos difundidos en su contra.

En un video publicado en sus redes sociales, respondió a un reporte del noticiero N+, de Televisa, según el cual existirían dos procesos abiertos en su contra en cortes de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y por recibir financiamiento de cárteles mexicanos.

Según ese reporte, los hechos habrían ocurrido durante las campañas de 2021 en Sinaloa y de 2022 por la Gubernatura de Tamaulipas, que Villarreal Anaya ganó.

El Gobernador también negó haber recibido notificación, citatorio o comunicación oficial alguna de autoridades mexicanas o estadounidenses en la que se le informe sobre una investigación en su contra relacionada con algún delito.

“Nuevamente se pretende involucrar mi nombre en señalamientos que rechazo de manera categórica por ser falsos y carecer de pruebas que lo sustenten”, aseveró Villarreal Anaya. “No existe ningún elemento objetivo ni evidencia verificable que acredite las afirmaciones que se pretenden construir en torno a mi persona”.

“Quiero dejarlo establecido sin espacio para interpretaciones: los hechos que se me pretenden atribuir en ese reportaje son falsos”, reiteró.

“Insisten en revivir acusaciones sin pruebas”, agregó.

El Gobernador se refirió además al testimonio de Jocelyn Hernández Jiménez, operadora electoral de Morena en Sinaloa durante la campaña de Rocha Moya.

“Una parte fundamental de la narrativa presentada se sustenta en declaraciones atribuidas a Jocelyn Hernández”, expresó.

“La propia Jocelyn aclaró públicamente hace más de un año las circunstancias en las que se obtuvieron esas grabaciones y denunció que sus palabras fueron manipuladas y tergiversadas”.

Según las grabaciones difundidas, Hernández Jiménez señala que Ignacio Mier Velazco la invitó a colaborar con Rocha Moya, y que Villarreal Anaya, entonces delegado de Morena en Sinaloa en 2021, fue su jefe directo.

En ese material también lo acusa de recibir dinero del cártel y entregarlo al entonces candidato a Gobernador.

El testimonio fue obtenido en junio de 2023 mediante trabajos de inteligencia.

En esa fecha, Hernández Jiménez, quien se desempeñaba como operadora electoral y subdelegada del Bienestar, acudió a Houston, Texas, a una entrevista de trabajo con la empresa Metra Ventures. Posteriormente, ella misma afirmó que su testimonio había sido manipulado.

El noticiero señaló también que, en diciembre de 2024, las personas que grabaron el testimonio de Hernández Jiménez lo presentaron bajo declaración jurada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los distritos Sur de Nueva York y de Texas.

Villarreal Anaya retomó igualmente los señalamientos publicados por Los Angeles Times y rechazó las versiones que apuntan a que ingresó a Estados Unidos bajo el esquema Parole, un programa utilizado para testigos e informantes extranjeros.

“Antes se difundieron versiones falsas sobre supuestas entradas mías a territorio estadounidense mediante un permiso especial o Parole”, comentó.

“Nunca existió tal permiso y así lo aclaré públicamente, y además fue confirmado por las autoridades competentes”.