Américo Villarreal muestra su visa para desmentir al Los Angeles Times; niega nexos con el huachicol

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó los señalamientos publicados por el diario Los Angeles Times, que lo vinculan a una investigación del Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado y el contrabando ilegal de combustible, y mostró físicamente su visa estadounidense vigente para desmentir una de las afirmaciones centrales del reportaje.

Desde el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, calificó los señalamientos del diario californiano como “falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde”, y consideró inadmisible que acusaciones de esa gravedad fueran publicadas sin exhibir “una sola prueba verificable”.

“La responsabilidad periodística exige rigor, sustento y respeto por los hechos, no la construcción de narrativas basadas en especulaciones, presunciones o versiones anónimas”, expresó.

El reporte del Los Angeles Times sostuvo que la investigación en su contra estaría relacionada con el presunto contrabando de hidrocarburo ilegal conocido como huachicol, y que el Gobernador contaría con un permiso de libertad condicional por beneficio público significativo —denominado en inglés Significant Public Benefit Parole—, mecanismo reservado para personas no ciudadanas que cooperan con autoridades en investigaciones o procesos judiciales, razón por la cual funcionarios estadounidenses lo escoltarían en sus cruces fronterizos.

Ante ese señalamiento específico, Villarreal Anaya mostró su documento migratorio ante los medios de comunicación.

“El reportaje sostiene que mi visa fue retirada y que ingreso a los Estados Unidos mediante un permiso especial. Esta afirmación también es falsa, cuento con mi visa, no he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción por parte de autoridad estadounidense alguna”, declaró.

Además, precisó que jamás ha viajado a Estados Unidos con un documento distinto al que legalmente le corresponde.

Negó además cualquier vínculo con organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley.

Afirmó que no existe “resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna en México o en Estados Unidos” que respalde los señalamientos del diario estadounidense, y señaló que las versiones publicadas se apoyan en afirmaciones no verificadas.

“Lo niego de manera categórica, absoluta y contundente; jamás he participado, promovido, protegido ni he mantenido relación alguna con actividades de esa naturaleza”, afirmó respecto a los señalamientos sobre el huachicol.

Villarreal Anaya subrayó además que todas sus visitas a Estados Unidos han tenido un propósito estrictamente institucional, enfocadas en la promoción económica, reuniones oficiales y el fortalecimiento de las relaciones binacionales en beneficio de Tamaulipas.

Para reforzar su posicionamiento, recordó que antes de ocupar la Gubernatura ejerció como médico especialista en cardiología.

“A mi trabajo profesional, a mi esfuerzo y a una vida construida con honestidad debo todo lo que he logrado. No a actividades ilícitas, no a intereses oscuros, no a intereses criminales”, sentenció.