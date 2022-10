$!Américo Villarreal rinde protesta como Gobernador de Tamaulipas

MÉXICO._ Américo Villarreal Anaya asumió este sábado como Gobernador de Tamaulipas con la promesa de hacer un nuevo gobierno, dejando atrás viejas formas de hacer política que, aseguró, “no cumplieron con las exigencias de los tamaulipecos”.

“Señoras y señores, diputados de la 65 Legislatura, pueblo de Tamaulipas, hoy llega a nuestro estado el Gobierno de la transformación que fue elegido democráticamente el 5 de junio. Gracias a su participación, hoy comienza una nueva etapa. Ratifico mi compromiso de gobernar para todas y todos, dejando atrás viejas formas de hacer política que no cumplieron con las exigencias de los tamaulipecos. Este triunfo es del pueblo de Tamaulipas”, dijo Américo Villarreal entre los gritos de ¡Gobernador!, ¡Gobernador!, una consigna que se replicó desde mediados de agosto cuando el Partido Acción Nacional (PAN), el principal opositor de Morena en Tamaulipas, interpuso recursos de inconformidad contra el triunfo morenista.

“Tengo la firme convicción de que sí es posible gobernar mejor, mis ideales son claros: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Estos será los grandes pilares de mi administración”, agregó el morenista en un discurso breve que fue interrumpido en tres ocasiones por aplausos de los asistentes al Congreso de Tamaulipas.