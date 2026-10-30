$!Amigos y adversarios despiden a Cuauhtémoc Cárdenas como precursor de la democracia en México

El adiós a Cuauhtémoc Cárdenas reunió en el Panteón Francés de la Ciudad de México a políticos de distintas generaciones y corrientes ideológicas quienes, sobre todas las cosas, lo reconocieron como un precursor de la democracia y del movimiento de izquierdas que hoy gobierna el País. Durante todo el día, funcionarios, exfuncionarios y antiguos compañeros de varias luchas llegaron para acompañar a la familia del ingeniero, fallecido la noche del miércoles a los 92 años. Los servicios funerarios se realizaron de manera privada. Sólo familiares y amigos cercanos pudieron ingresar. Entre los asistentes hubo figuras de la izquierda que reconocieron en Cárdenas una influencia decisiva en sus trayectorias. Algunos recordaron los consejos y las palabras de aliento que recibieron de él cuando sus propias luchas políticas apenas comenzaban. El subsecretario de Gobernación César Yáñez relató que comenzó su trayectoria política con Cárdenas y que es padrino de su primer matrimonio. Ante la prensa, en un par de momentos se le humedecieron los ojos mientras lo recordaba.

El funcionario calificó a Cárdenas como la semilla de su movimiento. “No podríamos estar donde estamos. No podría haber 4T sin él”. La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, dijo que desde sus 16 años de edad, Cárdenas fue para ella una guía y un precursor de su movimiento. “El ingeniero Cárdenas sin duda es precursor del movimiento democrático del País (...) Claro que hoy es parte fundamental de lo que hoy se ha convertido la Cuarta Transformación”. Poco después del mediodía llegó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de dedicar parte de su conferencia matutina a recordar al ingeniero. Antes de entrar al Panteón Francés, destacó la congruencia y la dignidad de Cárdenas. Permaneció alrededor de una hora adentro y montó una guardia de honor al lado de su cuerpo, junto con sus hijos, incluido Lázaro Cárdenas Batel, quien encabeza también la oficina presidencial de este Gobierno. Los asistentes destacaron la aportación de Cárdenas para la democracia del País pero también el impacto directo en su vida personal. Javier González Garza, también fundador del PRD, destacó que Cárdenas abrió brecha ante la hegemonía del PRI con una lucha pacífica.

Ariadna Montiel, presidenta de Morena.

“Mis padres que eran campesinos, que no eran políticos, se involucraron a apoyarlo. Para mí es una gran pérdida y para el País...”.

Homenaje en Bellas Artes La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada afirmó que la capital es “una ciudad de derechos y libertades gracias a Cuauhtémoc”. Subrayó que el proceso de transformación de la capital se debe profundamente a su figura. Al hacer un balance de su impacto político y social, Brugada aseguró que “la ciudad es quien es gracias a esos luchadores”. Horas más tarde, desde el Zócalo capitalino, anunció un homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes este viernes 30 de octubre. Por esa razón, la cremación del cuerpo del ingeniero, programada para la tarde de este jueves, fue suspendida.

Sheinbaum llega al funeral de Cárdenas.



Adversarios rinden honores La despedida no quedó circunscrita a representantes de las izquierdas. La presencia de figuras del PRI, como Francisco Labastida, o al Partido Acción Nacional, como César Nava y José Gómez Morfín, amplió el significado político del encuentro. Nava destacó una cualidad que consideró central en el ingeniero: su capacidad para no convertir a sus adversarios políticos en enemigos. Francisco Labastida Ochoa contó que en años recientes, luego de haber sido contendientes, Cárdenas, él y otros políticos como Manlio Fábio Beltrones, Diego Fernández de Cevallos, invitados por Jorge Alcocer, se reunían de manera regular para conversar. “Como hombre de ideales, fue fiel a sus ideales y a sus principios”, resumió. Hubo integrantes del extinto PRD como Guadalupe Acosta Naranjo, quien hoy decide el nuevo partido Somos; también la Senadora de hoy de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, quien en su momento fue perredista, así como la Diputada Ivonne Ortega, ex priista y hoy integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Quienes acudieron a despedirlo coinciden en que la huella de Cárdenas no se limita a la fundación de un partido ni a una candidatura presidencial, sino a una manera de hacer política que contribuyó a abrir la competencia democrática en México.

Despedidas de a pie Algunos vecinos, habitantes de a pie sin relación directa con la familia Cárdenas, no pudieron ingresar a despedirse de Cárdenas. Se retiraron frustrados. Sin embargo, otros sí lo lograron. La señora Lidia Moya García muestra un álbum con fotografías de Cuauhtémoc Cárdenas con su suegro, con su esposo, Amador Peñalaloza Duarte, con ella misma y otros integrantes de lo que fue el PRD en Ciudad de México. “Siempre lo andábamos siguiendo; a donde él iba ahí íbamos nosotros”. Su esposo, Amador Peñaloza, resume en una línea el concepto que tiene sobre Cárdenas: “Era muy derecho, era derecho el señor”.

Ricardo Monreal.

En tanto, Alfredo Tapia Bastién, que conoce desde niño a la familia Cárdenas, recuerda al ingeniero desde que él era niño. Relata que en su infancia, el ingeniero le enseñó a comer unas guayabas conocidas como pomarrosa. Ya en su vida adulta, su esposa sembró un árbol de esa fruta en su casa. De esa anécdota estaban platicando Cárdenas y el matrimonio un año antes, en el homenaje anual que se ha venido realizando en el Monumento a la Revolución y del que muestra fotografías. ‘Sí era grave’ Uno de los temas que sobresalió de manera intermitente fue la relación de Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Varios se pronunciaron y destacaron la brecha que abrió Cárdenas para la carrera del ex Presidente. Marco Rascón, hoy restaurantero y alguna vez Superbarrio Gómez, lo resumió en una frase: “Sin Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador estaría en Macuspana”, indicó.

Panteón Francés.