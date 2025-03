$!Amigos y familiares despiden a Toñito, niño asesinado en Tenango del Valle, Edomex; detienen a presunto agresor

Familiares, amigos y compañeros despidieron a Toñito, un niño de 9 años que fue asesinado el pasado miércoles en el municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México.

Durante el recorrido al panteón, niños con cartulinas exigieron a las autoridades que se haga justicia.

“Los niños no se tocan, no se violan”, “la culpa no es de nadie más que del agresor”, señalaban.

La abuela del niño Antonio Judá, Martha Pedraza, aseguró que antes de la desaparición del niño, le aseguró que jugaría “maquinitas” a unos metros de su casa.

“Me cuenta el muchacho que se salió como 9:40 y cuando ya iba a cerrar mi negocio eran 10:20, le pregunté a dónde se había ido y me dijo que con un vecinito”, recordó.

Por su parte, la escuela Niños Héroes de Chapultepec, turno vespertino, lamentó el asesinato.

“Deja huellas imborrables en nuestros corazones, su ausencia se hará sentir dentro de nuestra institución. Enviamos nuestro más sentido pésame y condolencias a los familiares y amigos de nuestro alumno Antonio Juda Vidal Jaime”, expresó.