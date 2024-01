Xóchitl Gálvez acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de comenzar la “caja china” con la reapertura del caso Luis Donaldo Colosio, quien fue candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, asesinado el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Ésto para ocultar la corrupción de sus hijos y la violencia en el país.

Durante su denominada “Conferencia de la Verdad”, la política hidalguense, se solidarizó con Luis Donaldo Colosio Riojas, después de que el titular del Poder Ejecutivo Federal rechazará su petición de indultar Mario Aburto Martínez, homicida material confeso de Colosio Murrieta.

“A mí me parece en lo personal que empezaron a echar la caja china ante los escándalos de corrupción y toda mi solidaridad con Luis Donaldo hijo. La verdad es que debe ser muy doloroso para él que cada seis años tomen este tema como un tema político”, dijo la precandidata presidencial.

Gálvez Ruiz insistió en que 30 años después retomaban el caso del magnicidio de Colosio Murrieta, para evitar tocar temas que le causan incomodidad al político tabasqueño, como la violencia e inseguridad que se vivían en distintos estados de la República.

“Sí me parece que es la caja china, ya la conocemos. El presidente es un maestro para salirse de los temas que le incomodan. Tuvimos un fin de semana muy violento tanto en Baja California como en Chihuahua, en la parte de Ciudad Juárez”, indicó.

“Entonces él no quiere que se hablen de los problemas del país, él lo que quiere es que se hable de los problemas que él pone en la agenda. E insisto, 30 años después cosas que ya fueron juzgadas hoy, me parece que responde a la famosa caja china”, dijo.

Gálvez Ruiz mencionó que no “va a defender lo indefendible”, incluso cuestionó cuál relación tendría Felipe Calderón, en caso de que Genaro García Luna estuviera involucrado en el magnicidio de Colosio Murrieta.

“Esa teoría ya se había agotado en su momento. Yo en este momento sí creo que sacaron la caja china, perdón. Y el propio Luis Donaldo pues habla de que cierren, 30 años después va a ser muy difícil saber exactamente qué pasó”, explicó la senadora con licencia.

“¿Por qué no lo hizo en el primer año de su gobierno? ¿Por qué lo hace hasta ahora de cara a la elección? Esa es la sospecha, ni modo. Yo, mi opinión es que es una caja china y la persona más interesada es Luis Donaldo, y Luis Donaldo ha pedido que se cierre y si no se cierra, pues no se cierra y que siga su cauce legal”, expresó.

“Yo mi opinión es que es un tema de oportunidad política, pero si se decide seguir, que se siga de acuerdo a la ley [...] Yo realmente una vez que conozca los escándalos puedo dar mi opinión, pero nunca voy a salir a defender lo indefendible. Si hay alguien involucrado en un caso de corrupción que se investigue y que se castigue trátese de quién se trate”, dijo.

“Que se investigue lo que se tenga que investigar. ¿Qué tendría que ver Felipe Calderón en este caso? Todavía no estaba de presidente. Genaro García Luna está en la cárcel. Si hay alguna prueba, será la autoridad la que lo deslinde, pero yo nunca voy a defender a Genaro García Luna, tengan la certeza”, comentó.

Por su parte, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, acusó que las nuevas líneas de investigación del caso del asesinato de Colosio Murrieta, eran una distracción electoral, para afectar la imagen de dicho Partido.

El político, también conocido como “Alito”, señaló que el objetivo de López Obrador era “lastimar a un partido político ante un hecho lamentable”. En este sentido, indicó que la posición del PRI, respecto al caso de Colosio Murrieta, es que su entonces candidato presidencial fue asesinado y que el presunto asesino confesó sus crímenes.

“Hay una clara intención perversa de una sola persona, que es el gobierno de la República, es el presidente de la República, que pretende lastimar a un partido político ante un hecho lamentable, trágico [...] La posición del PRI es que asesinaron al candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional y por las actuaciones claras y necesarias hay un asesino confeso”, declaró Moreno Cárdenas.

“Alito” afirmó que el PRI exigirá que Aburto Martínez continuara en la cárcel, debido a que reiteró que este confesó haber asesinado a Colosio Murrieta y que eso quedó evidenciado “ante los ojos del pueblo de México”.

“Nosotros vamos a exigir, como debe ser de manera legal y de manera clara, que se quede en la cárcel porque hay un asesino confesó que asesinó a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y eso quedó ante los ojos del pueblo de México”, insistió.

“No podemos permitir que hoy, ante el proceso electoral y la eventualidad, que ahí se permita de manera perversa que haya una manipulación y un manejo político para tratar de denostar no solo al Partido Revolucionario Institucional sino al proceso político que vive en México”, abundó.

“Y que estemos hablando de eso que es muy importante cuando este país se derrumba, cuando el crimen organizado está violentando y se está metiendo en todas las esferas del poder, cuando no hay medicamentos, cuando no hay seguridad, cuando no hay educación”, sentenció Moreno Cárdenas, durante una conferencia de prensa.