El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la posibilidad de que se realizaran cambios a la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, si los mismos eran para mejorar su contenido y para bajar los requisitos de los candidatos a ser jueces.

Durante su conferencia de prensa matutina, dijo que podrían realizarse cambios, como quitar el requisito de tener experiencia mínima de cinco años para ocupar un cargo de un juez, debido a que, en su opinión, un recién egresado de la Licenciatura en Derecho era mejor intencionado, sin malas prácticas que podría genera el ejercicio profesional y tendría más entusiasmo para hacer valer la ley.

“Se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener cinco años, la experiencia para que puedan participar como juez. Yo he estado en contra de eso, se nos pasó. Yo soy más partidario de que una mujer o un hombre que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley, está lleno de frescura de ideales, de llevar a la práctica la máxima de que al ‘margen de la ley nada y por encima de la ley nadie’, pero ya cuando va pasando el tiempo, ya los cincos años ya ni hablemos, a los 10 años, ya perdieron la mística”, comentó.

El 5 de febrero, López Obrador envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados con 16 cambios constitucionales, entre ellos, la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tiempo para ocupar el cargo, así como la elección por voto popular ministros, magistrados y jueces.

“No queremos que se apruebe sin quitar una coma a nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante [...] Lo que busca la reforma es limpiar de corrupción el Poder Judicial y no es para enojarnos, no es para preocuparnos. El pueblo va a elegir, cada vez que hay un problema, lo mejor es consultar al pueblo”, indicó.

Asimismo, López Obrador adelantó que pediría a su gabinete de seguridad que presentara un reporte con la cantidad de casos en los que el PJF ordenaba en días viernes la liberación de presuntos delincuentes y daba a directores de reclusorios solo horas para cumplir, pero que en caso de no hacerlo, se les multaba.

“Dándole a los directores de los reclusorios, no más de 24 horas para que los dejen en libertad, para que no puedan indagar si hay órdenes de aprehensión en algún estado”, comentó, quien insistió que no era ningún tipo de “venganza” contra el PJF, ya que en su opinión, la reforma ayudaría a combatir la impunidad para que México pudiera tener un auténtico Estado de derecho.

“Que se sometan al escrutinio público los actuales jueces, magistrados y ministros, y que el pueblo decida, que haya un periodo amplio, necesario, para que se conozca a todos los que quieren participar [...] La misma Suprema Corte tiene un medio de comunicación, que se presenten ante el pueblo, que den a conocer sus antecedentes”, manifestó.