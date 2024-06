El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se oponía a un relevo gradual en el Poder Judicial de la Federación, pero advirtió que no deberían aplicarse “tácticas dilatorias”.

Durante su conferencia de prensa matutina, se refirió a las propuestas realizadas durante los “Diálogos para la Reforma al Poder Judicial”, que se realizaron el jueves en la Cámara de Diputados, para que la elección de los juzgadores se llevara a cabo de manera escalonada.

Cuestionado al respecto por un reportero, adelantó que no estaría en contra de dicho planteamiento, pero pidió establecer con claridad en la reforma, los tiempos para llevar a cabo esos procesos.

“¿Se opone a la propuesta de un relevo gradual en el Poder Judicial?”, le preguntó un periodista. “No me opongo, yo creo que lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma y que el pueblo participe en la elección porque el pueblo tiene un instinto certero, es sabio, prefiero que sea el pueblo a que sean las cúpulas las que decidan”, contestó.

”Eso que lo definan [que el proceso fuera gradual], nada más que tampoco, hablando en términos jurídicos o legales o del argot de los abogados, no aplicar táctica dilatoria, no aspirar a que se vaya el tiempo como algunos están esperando, ya no tanto, pero sí están esperando que pasara el tiempo y que nos fuéramos nosotros, de todas maneras nos vamos a ir, nada más que la transformación va a continuar”, enfatizó.

Además, López Obrador pidió que se limitara el número de elecciones, para evitar que se generaran gastos elevados. Asimismo, consideró que la sola presencia de los juzgadores y demás representantes del PJF en los foros, era un avance.

López Obrador celebró que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal hayan aceptado participar en el diálogo convocado por el Congreso de la Unión y propuesto por Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa.

”Nada más es cosa de tiempo y también que mi opinión, esto por cuestiones de gasto, que no se esté haciendo una elección cada 6 meses, si se puede hacer una sola que se dé tiempo, tiempo sobre todo para la información, que la gente tenga toda la información para que se conozcan bien la historia pública de jueces, aspirantes a jueces”, agregó.

También se congratuló de la posición planteada por algunos participantes en el foro, quienes aceptaron la necesidad de una reforma y, de otros, que ya se pronunciaron en favor de que jueces, magistrados y ministros fueran electos por voto popular.

”Me da mucho gusto que estén participando los ministros, los magistrados y que estén dialogando, debatiendo el tema. Celebro que estén aceptando que hace falta la reforma en el Poder Judicial, ese es un avance importantísimo, es digno de reconocimiento que ellos acepten el que se reforme el Poder Judicial”, expresó.

”Ahora, los cómos, las formas, con el diálogo se puede llegar a acuerdos, pero ya he estado escuchando, primero, que aceptan la reforma, que ellos consideran que se debe hacer la reforma, ese es un gran avance. Segundo, ya algunos están aceptando el que se elijan los jueces, ya están aceptando que sea el pueblo el que los elija, eso también es un avance”, explicó López Obrador.

Aunado a lo anterior, consideró que los foros permitirían afinar los procedimientos sobre cómo se llevaría a cabo la elección, los tiempos, así como quiénes podrán participar y los requisitos para contender.

También se pronunció a favor de que se pudiera lograr un consenso, pero insistió en que no debía excluirse a quienes laboran actualmente en el PJF. Además, advirtió que la discusión respecto a la reforma constitucional, que pretendían dictaminar en comisiones en la Cámara de Diputados durante agosto, estaba quitando “el velo” que existía sobre el Poder Judicial de la Federación.

”Que se sometan a la consulta de los ciudadanos, que sea el pueblo el que elija. Si está un juez y lo ha hecho bien y él convence, cuando vaya a comparecer a los ciudadanos de su distrito o los ministros a nivel nacional, van a ser debates muy enriquecedores”, manifestó.

”Era como un poder clandestino, no se sabía nada. Nadie sabía quiénes eran los jueces, sus funciones, ¿cuántos ministros? ¿Cuál es su mandato? Vamos a avanzar mucho”, asentó.

Ernestina Godoy Ramos, Senadora electa y designada como la próxima titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal designada por Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la reforma al PJF, iba a ser “grande”, debido a que, según ella, iba más allá de la elección por voto popular de los ministros, magistrados y jueces.

“Hay que conocerla completa, ¿eh?, porque solo se ha centrado la discusión en el voto popular, que eso le va a dar mucho más autonomía e independencia a los jueces, pero prevé muchas cosas, va a ser una gran reforma, vamos a ser ejemplo a nivel mundial”, indicó Godoy Ramos, quien participó en el foro “Innovación en la Construcción de la Paz y Seguridad desde lo local: Estrategias y Herramientas para el Futuro de México”, llevado a cabo en la Cámara de Diputados.

“El tratamiento de segunda que se ha dado a la justicia cívica, pues se considera que solo sirve para problemas que no son graves, esta posición tiene que transformarse, no basta reformar las leyes, se requiere incorporar las actuaciones, a sus actuaciones principios de justicia restaurativa para lograr la resolución de la problemática para que se abone a recuperar el tejido social y se prevenga el delito, es imprescindible transformar la idea de que la justicia que sirve solo es la justicia penal, porque es la que intimida”, enfatizó.

Además, afirmó que la justicia cívica debería ser vista como una herramienta para la construcción de la paz, y para que a través de la territorialización. estuviera físicamente al alcance de todas las personas.