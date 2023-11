El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante su conferencia de prensa matutina detalló que correspondería al Senado de la República quien aceptara o no la renuncia a Zaldívar Lelo de Larrea.

“Aprovecho para contestarle lo del Ministro Zaldívar: presentó su renuncia. Sí la acepto y envío el oficio al Senado, que le corresponde decidir si se acepta o no se acepta, el procedimiento es, de acuerdo a la Constitución, se presenta la renuncia, yo ya la acepté y falta que la apruebe el Senado”, dijo.

“Después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución, ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte, le atino, porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas [conservadores]”, puntualizó.

“Eso es cuestión de interpretación, si una persona ya no quiere continuar en un cargo no se le puede obligar. Ya lo hice con el Ministro [Eduardo] Medina-Mora [Icaza], igual envié el oficio y el Senado decidió. ¿Quién va a tener la última palabra? El Senado”, argumentó.

“Le deseo a Arturo Zaldívar que le vaya bien, con él tuvimos buena relación de respeto. Iba yo a sus informes, y como nunca había pasado, en sus discursos hablaba de la corrupción que prevalecía y prevalece en el Poder Judicial, y del nepotismo”, señaló.

“Ahora ya se relajó todo ahí. Claro que a los conservadores no les gustó, nada más que ‘Arturo Zaldívar, aguanta, el pueblo se levanta’, ya me imagino el bombardeo de todo el bloque conservador, ¿o no, me equivoco?”, enfatizó.

López Obrador dejó en claro que estaba pensando en proponer al Senado a tres mujeres para integrar la SCJN. Además, recalcó que no habría línea para elegir a la nueva Ministra.

“Estoy pensando en la terna, me estoy inclinando por presentar tres mujeres, tengo más ventaja con las mujeres porque es más honesta, más definida, muy trabajadora, tienen muchas virtudes, y a mi en la administración pública me ayudaron mucho y ahora me están ayudando muchísimo”, declaró.

“Lo voy a analizar bien, porque ya no es como antes que se enviaba la terna ya con la línea, ‘ahí van tres pero quiero que sea ella o él’, entonces hacía la faramalla”, expuso.

Asimismo, evitó realizar comentarios respecto a la integración de Zaldívar al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano y del Trabajo.

“Ya eso es otra cosa, no me quiero meter, se lo dejamos a los analistas, los expertos”, expuso López Obrador.

ZALDÍVAR CONFIRMA ADHESIÓN A SHEINBAUM Y NIEGA BUSCAR UN CARGO; ‘SERÁ UNA GRAN PRESIDENTA’, DICE

Arturo Zaldívar quien un día presentó su renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó que se unía a la campaña de Sheinbaum Pardo, quien según él, sería una “gran Presidenta de México”.

“Me sumo con una mujer a la que admiro, en la que confío, a la que le tengo cariño, que me parece una mujer preparada, comprometida y sensible, que no tengo duda que va a ser una gran Presidenta de México”, dijo el todavía Ministro, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

Zaldívar aseguró que uniéndose a Sheinbaum Pardo y dejando la SCJN, no buscaba un cargo público, sino que solo pretendía apoyar su proyecto político por “convicción”, de cara a las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024.

“Me estoy sumando a un proyecto ante una muy generosa y amable invitación que me hizo Claudia Sheinbaum, primero por una cuestión de convicción. Quiero aclarar aquí, no estoy dejando la Corte para buscar un cargo público”, insistió.

“Voy a sumarme a un proyecto político social en el que creo, para consolidar la transformación del País, para apoyar un proyecto que tenga como mira principal a quienes menos tienen y más lo necesitan, y en que siempre he estado comprometido los 14 años en la Corte”, abundó.

El todavía Ministro consideró que su renuncia no era inconstitucional, ya que la causa grave por la que únicamente se puede renunciar a la SCJN, es subjetiva, misma que, según él, debía de interpretarse en relación con los derechos y de manera flexible, como ya se ha visto con otros casos, como el de Medina-Mora Icaza.

“Mi renuncia presentada se ajusta a la Constitución y tendrá que ser valorada por las dos instancias constitucionales que establece el Presidente de la República y el Senado por mayoría simple”, señaló.

“¿Qué es una causa grave? Realmente causa grave no es una causa trágica, no es una causa de enfermedad, de discapacidad, o no solamente eso. Una causa grave es una causa importante, una causa trascendente, primero a juicio del Ministro o Ministra que presenta su renuncia”, expuso.

Respecto a la posibilidad de elegir por voto popular a los ministros, jueces y magistrados, Zaldívar se mostró en desacuerdo, ya que indicó que venían de una carrera judicial, en cargos a los cuales llegaron a través de concursos muy regidos, por lo que no lo consideró viable.

Sin embargo, se mostró abierto a hacer modificaciones para tener un mayor control ético del Poder Judicial de la Federación.

También argumentó que su renuncia a la SCJN debía analizarse en relación con el “nuevo paradigma constitucional de derechos humanos en México”, que implicaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad, además del derecho que tenían las personas a hacer de sus vidas lo que quieran, sin dañar a los demás”.