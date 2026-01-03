AMLO acusa a Estados Unidos de atentar contra la soberanía de Venezuela

Respecto a la postura de la administración estadounidense, López Obrador señaló que la actuación actual de ese país se asemeja a una “tiranía mundial”, una conducta que, según su declaración, no sería aceptada por figuras históricas como Simón Bolívar o Abraham Lincoln.

El político mexicano, quien reiteró su retiro de la vida pública, rechazó el presunto secuestro de Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela; y advirtió al Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los riesgos de actuar bajo una política de imposición.

El ex Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció un “prepotente atentado a la soberanía” de Venezuela por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Además, hizo un llamado directo a Trump para evitar la autocomplacencia y alejarse de las posturas promovidas por los sectores radicales de su gabinete.

“Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”, manifestó López Obrador en su pronunciamiento.

El ex Mandatario enfatizó que en el ejercicio de la política, las victorias obtenidas mediante la fuerza suelen ser efímeras y pueden derivar en derrotas contundentes en el futuro.

En este contexto, invocó el pensamiento de Benito Juárez al recordar que “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

López Obrador también aprovechó su intervención para reafirmar su apoyo incondicional a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El político se identificó como un ciudadano orgulloso de su origen mexicano y de su pertenencia a la región latinoamericana, vinculando su postura defensora de la soberanía venezolana con sus convicciones libertarias personales.

El mensaje concluyó con una negativa del ex Mandatario a enviar un saludo personal a Trump, marcando una distancia diplomática ante los sucesos recientes en Sudamérica.

”Por ahora no le mando un abrazo”, sentenció.