El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que el Gobierno de Estados Unidos no le había entregado información de la detención o entrega del capo sinaloense Ismael Zambada García, “El Mayo”, así como a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, que sucedió dos semanas antes.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador se quejó de que la Administración de Estados Unidos -encabezada por Joe Biden- solo había entregado información “muy elemental”, con los detalles de la captura de “El Mayo” y de Guzmán López.

“Vamos a esperar más tiempo, pero en efecto no han entregado información suficiente, vamos a decir, entregaron una información muy elemental, muy general de que llegó un avión a El Paso, Texas, que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar el avión no sólo iba o no sólo aterrizó con Guzmán López sino que iba también el señor Zambada”, expresó.

“Esa es la información. No ha habido más, sólo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo porque la Fiscalía [General de la República] de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del Gobierno de Estados Unidos en este caso. No nos han dado información suficiente”, insistió López Obrador.

Cuestionó qué pasó y quién era el piloto de la aeronave en la que viajaron “El Mayo” y “El Güero Moreno”.

Asimismo, agregó que quería saber de dónde partió el avión con ambos capos sinaloenses hacia Estados Unidos.

“Por ejemplo, ¿qué pasó con el piloto, qué hicieron con el piloto, quién era? Y desde luego, ¿qué saben, de dónde salió el avión? Y queremos saber más sobre la negociación, si fue un acuerdo o, como llegó a declarar el abogado [Frank Pérez] del señor Zambada, de que lo habían detenido. Saber bien esto, vamos a esperar”, dijo.