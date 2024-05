Sin mencionarla por su nombre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, de lucrar con el asesinato menor Dante Emiliano ‘N’, de 12 años, que fue baleado, el 21 de mayo, al menos tres veces en el abdomen, afuera del domicilio particular de su abuela, ubicado en la colonia Centro, del municipio de Paraíso, Tabasco, lesiones por las cuales murió después en un hospital.

“Cómo son capaces de traficar con el dolor humano. Hay gente completamente inmoral, sin escrúpulos. Estaba viendo una señora que no puedo mencionar, queriendo lucrar con el dolor, por el asesinato de un niño en mi Estado”, indicó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

El 22 de mayo, Xóchitl Gálvez escribió una mensaje en sus redes sociales con la frase “perdónanos Emiliano” y un letrero que citaba las palabras del menor, a quien en un video se escucha decir: “no me quiero morir”.

Ante ello, López Obrador dijo que el mensaje de la candidata era muestra de “su inmoralidad, su deshonestidad, tienen que mostrar el cobre”.

Más tarde, cuando un reportero le preguntó respecto al asesinato de menor de edad, criticó a los medios de comunicación que habían publicado información sobre el caso.

”O sea, ¿qué no pueden convencer de otra manera? ¿Tienen qué mostrar su inmoralidad, su deshonestidad? ¿Tienen que mostrar el cobre? [...] Es muy vergonzoso lo que hacen ustedes [los medios de comunicación], es completamente inmoral”, insistió.

López Obrador también amagó con mostrar el mensaje que se publicó en redes: “lo voy a mostrar, no le hace que, de todas maneras, voy a bajar mañana la conferencia, ¿no? ¿Por qué no pones lo que dijo la señora sobre el niño de Tabasco?”, pidió a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República.

El 23 de mayo, durante un mitin en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, Gálvez Ruiz se pronunció respecto al asesinato del menor de edad, en donde consideró que el Presidente de la República tenía responsabilidad sobre este suceso.

“La muerte de Emiliano en Tabasco es de las cosas más dolorosas que hemos vivido. Emiliano murió diciendo: ‘no me quiero morir, no me quiero morir’. ¿Y qué dice el Presidente? Que lamenta la muerte de Emiliano. Pero dice que nosotros lo queremos afectar a él. No, señor Presidente. Es su responsabilidad. Usted dejó crecer a la delincuencia”, manifestó.