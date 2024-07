El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que existieran pruebas de que coaccionó el voto y afirmó que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estaban mintiendo para castigarlo.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó el jueves 11 de julio que el Presidente Andrés Manuel López Obrador coaccionó el voto a la ciudadanía para favorecer a su partido Morena.

Además, aseguró que sí hubo una vulneración, por parte del Presidente a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, porque sus declaraciones fueron de naturaleza electoral.

Según la Sala Especializada del TEPJF, la coacción del sufragio a la ciudadanía sucedió durante las conferencias de prensa matutinas del 9 y 11 de mayo de 2023, cuando se llevaba a cabo la campaña por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, en las que hizo alusión al denominado ‘’Plan C’’ y a la necesidad de alcanzar una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador explicó que la resolución “todavía se va a una última instancia, hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente están mintiendo, falseando la realidad, no tienen prueba”.

“Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, reaccionarios, gente que llegaba ahí recomendada”, dijo.

Además, negó que haya “ofendido” a Xóchitl Gálvez Ruiz, ex candidata presidencial, y que en el TEPJF “tergiversaron” sus declaraciones y “castigaron a un funcionario” del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

“No hay pruebas de nada: ¿qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que planteé y castigaron a un funcionario del Consejo del INE, porque se atrevieron a manipular lo que expresé sobre la señora Xóchitl”, indicó.

Además, López Obrador pidió hacer un recuento de sus conferencias de prensa matutinas, para encontrar “cuántas veces hablé de ella”.

Asimismo, criticó que “ahora estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votara en favor de la Presidenta electa [Claudia Sheinbaum Pardo]. ¿Dónde están las pruebas?”.