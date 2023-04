El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que se ha emprendido una campaña para desacreditar a su Gobierno al exhibirse algunos casos de desfalco al erario público, entre ellos, el ocurrido en empresa paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana.

“Es una campaña, nada más que es importante aclarar algunas cosas, primero, que nosotros no toleramos la corrupción o para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros. A diferencia de los gobiernos anteriores, en donde lo que esperan ver es la corrupción, con la complicidad de ustedes, de los medios de información”, dijo este lunes durante su conferencia de prensa matutina.

“Como ahora se está llevando a cabo un cambio donde no se permite la corrupción, ni hay impunidad, entonces ustedes utilizan estos casos que se están presentando para magnificarlo y querer de esta forma igualarnos, es decir, todos son iguales, es lo mismo, no hay honestidad.

“Sin embargo, no es como ustedes lo plantean, serán estos casos y a diferencia de los de antes, se castiga a los responsables, porque no hay impunidad [...] No hay impunidad, nada más que ustedes, los representantes de la prensa conservadora y corrupta, que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales”.