No es serio el anuncio hecho por Elon Musk sobre la pausa a la construcción de una planta de producción de Tesla, en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, hasta después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, dijo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Advirtió que Musk pudo haber utilizado el anuncio de una nueva planta de Tesla, en Nuevo León, para especular y generar ganancias, al basar en declaraciones de Donald Trump hechas en campaña.

Agregó que el anuncio de Musk de frenar la planta en Nuevo León, no era serio, porque, según él, debería tener otro plan de negocio o, incluso, ya había hecho el negocio especulando.

”Ellos toman esa decisión, sostienen que como el presidente Trump habló de que no se iban a vender los carros que se produzcan en México en Estados Unidos quieren esperar a que pase la elección en Estados Unidos para ver si esto no les afecta en el caso que ganara el presidente Trump, así lo entiendo, y que se llevara a la práctica esta manifestación de que ya no se van a producir o no se van a comprar en Estados Unidos carros que se produzcan en México”, dijo.

”Esto la verdad no es serio porque no podrían hacerse los vehículos que se consumen en Estados Unidos en Estados Unidos, no es porque no tengan capacidad tecnológica y capital, tienen una gran experiencia en producir automóviles, sino porque son muy altos sus costos de producción en Estados Unidos, entonces les afectaría a los consumidores”.

”Esta declaración del presidente Trump se hace en el marco, como siempre lo hemos dicho aquí, de la campaña y en las campañas hay mucha pasión, mucha retórica, se habla en demasía, pero no sólo en Estados Unidos sino en cualquier país en que hay elecciones. Ya cuando pasan las elecciones y se constituyen los gobiernos ya es otra cosa”, dijo.

“Por eso les digo que no es serio, deben de tener ellos otro plan de negocio, o ya hicieron el negocio porque también estas empresas muchas veces no producen sino especulan, dan a conocer una noticia y les va muy bien en las bolsas de valores, aumentan el precio de sus acciones y ya la producción pasa a un segundo plano, es un mal que estamos padeciendo en estos tiempos en el mundo, porque pues eso no le da solidez al progreso de las naciones”, insistió López Obrador.

”No se puede avanzar con pasos firmes si no hay producción y hay empleos, la especulación financiera no es realmente signo de prosperidad, es una forma de especular y obtener dinero sin producir. No se crean mucho lo que se dice en las campañas”, agregó.

”Yo creo que el señor Musk está tomando estas declaraciones para esperar a ver qué sucede, pero el señor Musk también creo yo, sabe cómo son los discursos durante las campañas electorales, de todas maneras vamos a recordarlo aquí”, indicó el mandatario mexicano.

El director general de Tesla señaló, el 23 de julio de 2024, que no tenía sentido invertir en su fábrica planeada para México, si Trump volvía a la Casa Blanca e imponía fuertes aranceles a los vehículos producidos en territorio mexicano.

”Estamos pausando la Gigafactory de México”, expresó Musk durante una conferencia con inversionistas y analistas, para presentar los resultados financieros de Tesla, correspondientes al segundo trimestre.

”Creo que tenemos que ver cómo están las cosas después de las elecciones. Trump ha dicho que impondrá fuertes aranceles a los vehículos producidos en México, así que no tendría mucho sentido invertir en México si ese va a ser el caso”, comentó el empresario.

Ello tras ser cuestionado respecto a los avances de la planta anunciada en marzo de 2023, que sería construida en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El 18 julio de 2024, en su discurso de aceptación en la convención del Partido Republicano, en Milwaukee, Trump dijo que su eventual Gobierno aplicaría aranceles de 100 a 200 por ciento a los coches fabricados en México, para hacerlos “invendibles” en Estados Unidos.

No obstante, Musk opinó que la posible retirada del apoyo a los vehículos eléctricos por parte de Trump, perjudicaría más a otros fabricantes de automóviles que a su empresa con sede en Austin, Texas.

”Sería devastador para nuestros competidores, y perjudicaría a Tesla ligeramente, pero a largo plazo probablemente ayude a Tesla”, acotó Musk, después de que el fabricante de vehículos eléctricos reportara su margen de beneficio más bajo en más de cinco años.