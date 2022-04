AMLO acusa que EU está detrás de campaña contra el Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Gobierno de Estados Unidos está detrás de una campaña de “pseudoambientalistas” en contra del Tren Maya, ello luego de que el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió una suspensión provisional de la construcción del Tramo 5 de dicha obra.

“Sí hay información, pero todavía no hay una notificación oficial [la suspensión], no sabemos de qué se trata, solo lo que ya es de dominio público. Hay, con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña contra el Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos y están utilizando a pseudoambientalistas [...] Ya hay cada vez más ambientalistas que no existían, que no tenían presencia, que están llegando”, dijo.

“Como el Gobierno de Estados Unidos está financiando grupos contrarios a nosotros, como el de Claudio X. González, y otros personajes opositores a nosotros y también asociaciones ambientalistas”, comentó.