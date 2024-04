El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su Gobierno “ha buscado acuerdos” con grupos criminales de la frontera sur del país, ello tras hablar, por segunda vez, respecto al retén de personas encapuchadas que detuvo a Claudia Sheinbaum en Motozintla, Chiapas, era propaganda o probablemente un montaje.

“Se ha buscado la forma de llegar a acuerdos. Nosotros, la verdad, lo que exhortamos es a que no lleven a cabo actos ilícitos, eso es lo que hacemos, y cuidar a la población civil y no dejarnos intimidar por nadie, deben ellos entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, reveló AMLO.

Durante su conferencia de prensa matutina respondió a preguntas de la prensa respecto a si la Secretaría de Gobernación (SEGOB) había tenido comunicación con grupos criminales en Chiapas.

Además de la búsqueda de un cese al crimen, el mandatario nacional afirmó que había desplegado a elementos de la Guardia Nacional (GN), que, según él, protegía a la población civil y que no había “complicidad” con ninguna banda del crimen organizado.

“No me presionan los criminales, porque yo no me dejo, no me dejo presionar por nadie, yo no establezco relaciones de complicidad por nadie. ¿Qué es lo que sucedía antes? ¿Por qué se complicó todo? Porque se protegía a unos y se perseguía a otros.

Los enmascarados, que pertenecen a un presunto grupo de autodefensas civiles, negaron en un video, difundido el 24 de octubre de 2024, que fueran parte de un “montaje” de la oposición, como denunció el propio López Obrador, a quien le pidieron “que diga las cosas tal y como son”.

“Tienen todo su derecho a expresarse, nada más que yo creo que no deja de ser propaganda y que nosotros no estamos para celebrarlo, que si ellos son ciudadanos y están preocupados por la violencia, por la falta de tranquilidad, de paz, ¿para qué se encapuchan? [...] no deberían estar metidos en organizaciones criminales. No se puede enfrentar la violencia con la violencia”, respondió el presidente.

AMLO aseguró que cuando él visitaba comunidades donde el crimen organizado realizaba retenes, siempre era respetado por dichos grupos delictivos.

“Siempre a ras de tierra y respetuosos todos y sin guardaespaldas y sin carros blindados y claro que a veces se encuentra uno con gente extraña, pero respetuosa”, declaró.

López Obrador manifestó que, a pesar de lamentar cualquier pérdida de vidas por la violencia, afortunadamente “se respeta a los ciudadanos”, por parte de estos grupos delictivos, cuando él acudía a dichas comunidades.

“Tengo cientos de anécdotas sobre eso. Imagínense ir a Batopilas en Chihuahua, a Morelos, en Chihuahua, a Choix, a Badiraguato [Sinaloa]”, agregó mencionando algunos de los lugares que había visitado, donde grupos criminales habían instalado retenes.

AMLO también fue cuestionado respecto a los supuestos vínculos con el crimen organizado. “No, porque yo no me dejo presionar por nadie, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”, respondió.

“Pueden pertenecer a algún grupo, pero estar también vinculados o puestos de acuerdo con Latinus, porque ese medio entrevista a grupos organizados. No estoy inventando nada, hace poco entrevistó al líder del grupo organizado que predomina en Chilpancingo [Guerrero]”, recordó.

Asimismo, el mandatario nacional rechazó las acusaciones hechas por Xóchitl Gálvez respecto a que el crimen influía en las elecciones.

“No coincido con ella, con todo respeto, las autoridades electorales están haciendo su trabajo. Siempre que hay una elección se utiliza lo de la violencia o lo del miedo”, señaló.

El mismo día, Gálvez acusó que López Obrador y Sheinbaum difícilmente ofrecerían una disculpa por asegurar que el retén de encapuchados en Motozintla, Chiapas, que abordó a la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, fue un montaje, lo cual fue desmentido por pobladores.

“El presidente difícilmente ofrece una disculpa y su corcholata tampoco. Son de una soberbia cuando se equivocan, nunca lo van a reconocer”, sostuvo luego de la difusión de un nuevo video de los encapuchados en Motozintla, en el que niegan que se tratara de un montaje y aseguran que se habían organizado para defenderse de otro grupo.

“Es real [el retén], los encapuchados ya lo dijeron y mejor siéntense porque el presidente nunca les va a ofrecer una disculpa, se van a cansar parados”, expresó Gálvez, durante una conferencia de prensa.

Gálvez también aseguró que López Obrador y Sheinbaum no querían reconocer que en Chiapas operaban retenes de encapuchados, de autodefensas y carteles, ante la ausencia del Estado.

“Ellos no lo quieren entender, esa es la vida cotidiana de lo que pasa en Chiapas, en la frontera. Hay cárteles de la droga enfrentándose, hay autodefensas de las comunidades intentándose defender y hay un Gobierno ausente”, dijo.

“Obviamente, tuvimos mucha seguridad ahora que estábamos por allá, porque estuvo Sheinbaum, porque estuve yo, pero donde está la bronca es en la sierra, es en el Soconusco, es donde está El Porvenir”, sostuvo la política hidalguense.

Gálvez Ruiz insistió en que durante su gira por Chiapas, los grupos criminales presionaron a los transportistas para que no dieran servicio a los pobladores que querían asistir a sus mítines, por lo cual retó al Instituto Nacional Electoral (INE) a acudir a esa zona, entre Motozintla y Frontera Comalapa.

“Me dijeron que el crimen organizado da permiso de quién puede y no puede salir de los pueblos. Reto al INE a que vaya a frontera Comalapa a ver en qué condiciones porque hay cientos de desplazados, los delincuentes no los van a dejar entrar para votar”, enfatizó.

“Se le vuelve a repetir a la futura presidenta de la República que ponga ojos en la Sierra. Esto no es fotomontaje, al señor, al Presidente de la República, Obrador, que digan las cosas tal y como son”, dijeron los hombres encapuchados, en un video.

“Acá estamos otra vez lo que hacemos tres veces por semana cuidando nuestro pueblo, cuidándonos de los que nos quieren venir y cobrar cuotas, extorsiones, es lo que no queremos acá en Chiapas, cero extorsiones, cero cuotas, queremos ser libres como antes”, aseguraron los sujetos encapuchados, en el video.

“Están diciendo que esto es un montaje, no señores, esto no es un montaje, esto es real, esto que están viendo ustedes como encapuchados es real, más que nada estamos encapuchados por las represalias en contra de nosotros, porque los contrarios de allá arriba no quieren vernos acá y, más que nada, la seguridad para nosotros, la seguridad íntegra de nuestra familia”, añadieron los hombres encapuchados.

Los sujetos enmascarados indicaron que colocaban el retén tres veces por semana y que no pertenecían a ningún grupo delictivo, sino que son habitantes del pueblo, luego que algunos fueron señalados como integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS). “No somos ni pertenecemos a ningún grupo delictivo, somos gente del pueblo, gente de la ciudad, estamos protegiendo a la ciudad, nada más”, insistieron.