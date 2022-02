AMLO admite que hay evidencias de masacre en Michoacán

El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que sí hay evidencias de que un grupo de hombres armados irrumpió en un velorio y ejecutó a al menos 17 personas, en San José de Gracia, municipio Marcos Castellanos, en Michoacán, colindante con Jalisco.

Sin embargo, a pesar de que el político tabasqueño deseó que espera que esta situación no sea como la reportaron a través de las diversas redes sociales, reveló que, tanto la Fiscalía, como el Gobierno estatal michoacano, le informaron que se encontraron casquillos y restos humanos, en el lugar donde supuestamente se dieron los hechos.

“Pues primero, esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán, el Gobierno de Michoacán, es que no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias, de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos”, indicó el mandatario nacional.

Se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque esas noticias, por lo mismo [...] Ojalá y no sea cierto, que no sea como lo están difundiendo [...] Y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho”, señaló el político tabasqueño.

“Deseo con toda mi alma, que no sea como ellos lo están dando a conocer. Entonces, se está haciendo la investigación. Pero hoy en la mañana, en el informe que nos dieron no han encontrado cuerpos, sí dos vehículos, casquillos, unas bolsas, sí, partes de seres humanos, pero no tenemos más”, agregó el político tabasqueño.

“Manchas de sangre, pero no tenemos más. Hoy seguramente se va a saber más, ya, pero la Fiscalía de Michoacán no nos ha enviado más información”, finalizó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Ayer domingo 27 de febrero, a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) michoacana indicó, que inició una carpeta de investigación por estos hechos, ocurridos en San José de García, municipio de Marcos Castellanos, aunque no encontró los cuerpos de las personas que presuntamente fueron asesinados.

“Personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) realiza diligencias en la calle Reforma, lugar donde se reportó -a través de redes sociales- la agresión con disparo de armas de fuego contra un grupo de personas. El sitio se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas”, explicó la FGE de Michoacán.

La institución de procuración de justicia informó que en el sitio se hallaron envases de productos de limpieza, en una bolsa, así como cartuchos percutidos de armas de fuego calibres .9mm, 7.72, 5.56 y 45mm. También se aseguró una motocicleta y dos vehículos que presentan daños por disparo de arma de fuego. Pero, en su comunicado no indicó nada de los restos humanos de los que habló López Obrador.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad estatal informó, también ayer domingo 27 de febrero, que desplegó un operativo en conjunto con el Ejército y la Guardia Nacional, ante los reportes de detonaciones en el municipio de Marcos Castellanos. “El objetivo es ubicar a los posibles responsables y generar las condiciones para que el personal de la Fiscalía de Michoacán lleve a cabo las diligencias que permitan esclarecer estos hechos”, indicó.

“Se exhortan a la ciudadanía en general de la región a denunciar cualquier suceso delictivo, y aportar datos sobre el evento en San José de Gracia que lleve a la captura de los presuntos responsables”, urgió el Gobierno estatal, que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla.

Un grupo de hombres armados irrumpió, ayer domingo 27 de abril, en un velorio y ejecutó a al menos 17 personas, en la localidad de San José de Gracia, cabecera del municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán, colindante con Jalisco.

Un video que circula en las diversas redes sociales muestra el momento en que presuntos sicarios descienden de varias camionetas, para después disparar con sus rifles de asalto contra un grupo de personas, formadas en una pared y quienes tenían los brazos levantados antes de ser asesinados.

Los reportes de medio locales indican que el grupo de hombres armados arribó, alrededor de las 17:00 horas de ayer domingo 27 de febrero, a a un domicilio particular ubicado en la esquina que hacen las calles Galeana y Reforma, donde se velaba a una persona, cual tampoco ha sido identificada.

Los hechos ocurrieron en una zona donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene el control del territorio, Asimismo, presuntamente, las víctimas de la masacre pertenecían al grupo del crimen organizado conocido como los Cárteles Unidos.