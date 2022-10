AMLO afirma que Beatriz Gutiérrez Müller no aspira a ningún cargo político

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su esposa, la escritora e historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller, no aspira a ningún cargo político y comentó que ella en su momento dará a conocer su decisión, así como cuando aclaró que ella no quería ser Primera Dama.

“Beatriz, de una vez aprovecho para decirles, que no aspira a ningún cargo, eso es lo que ella me ha manifestado. Creo eso en su momento lo va a externar, así como dijo al principio que no iba a ser Primera dama porque, pues, todas las mujeres son Primera Dama y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora” mencionó.

Durante su conferencia de prensa matutina señaló que cuando se termine su gestión como Presidente de la República se retirará a su finca ubicada en Palenque, Chiapas, mientras su esposa continuará siendo académica e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

“Así como dijo al principio que no iba a ser Primera Dama, porque todas las mujeres son Primeras Damas y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora, así también nosotros terminando, en mi caso en menos de dos años, y me voy a Palenque, y ella va seguir como maestra y como investigadora, eso es lo que me ha dicho. En su momento creo que lo va expresar”, indicó López Obrador.

“Ya no quiero hablar más porque es una mujer con criterio, independientemente, y no me vaya a reclamar de que para que estoy de vocero, de salamero dirían en el pueblo”, agregó

El lunes, informó que la presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural mexicano viajará a Chile el día 24 del presente mes y año.

Ello para acudir al homenaje que le están realizando a la poeta y diplomática Gabriela Mistral, quien llegó a México en 1922 a petición de la Secretaría de Educación Pública encabezada por José Vasconcelos Calderón, durante el Gobierno de Álvaro Obregón.

“Estamos revisando unos testimonios que llevará sobre esta extraordinaria mujer, Premio Nobel de Literatura en 1945”, dijo en un par de publicaciones en su cuenta de la red social Twitter, en los cuales anexó una fotografía junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.