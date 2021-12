AMLO afirma que él no ordenó que se investigara a Santiago Nieto

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este miércoles que haya ordenado iniciar una investigación en contra de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por posibles actos de corrupción.

“No he dado la instrucción por escrito ni verbal que se investigue a nadie. Pero sí me llega información, no necesito pedirla. El Presidente está informado”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

“Yo no he mandado a investigar a nadie desde que soy Presidente, lo único es las instrucciones que cuidado que se tenga a personas vinculadas con el señor [Genaro] García Luna, cuidado con tener personas vinculadas con quienes tienen procesos penales del sexenio pasado o anterior, pero no he dado la instrucción por escrito ni verbal que se investigue a nadie”, detalló el político tabasqueño.

El martes, se difundió que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra el ex funcionario federal, por el presunto crecimiento de su patrimonio inmobiliario durante su paso en la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

SANTIAGO NIETO SERÁ ASESOR FINANCIERO DEL GOBIERNO DE NAYARIT

El pasado 27 de diciembre, el Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció la incorporación, como asesor, de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El mandatario nayarita anunció que la incorporación de Nieto Castillo y un equipo de abogados se dará a partir de enero del 2022, en la coyuntura de la crisis financiera que atraviesa dicha entidad, cuya deuda es superior a los 9 mil millones de pesos.

“Se incorpora en enero del 2022 para darle rumbo a las finanzas, una reingeniería y el fortalecimiento de las instituciones”, indicó Navarro Quintero, quien agregó, que además se busca solucionar la deuda pública para poner orden en el Gobierno estatal de Nayarit.

Miguel Ángel Navarro Quintero, de 70 años de edad, tomó protesta, el pasado 19 de septiembre, como Gobernador de Nayarit para el periodo que comprende del 2021 al 2027, en sustitución de Antonio Echavarría García, militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien supuestamente se integrará al gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

NIETO CASTILLO PRESENTARÁ DECLARACIÓN ANTE SFP; NIEGA PLEITO CON GERTZ MANERO

El pasado 9 de diciembre, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la UIF, informó que se acercó al Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para decirle que presentará su declaración de conclusión de su anterior cargo. Además, negó que tenga un enfrentamiento con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

El ex funcionario federal explicó que en dicha declaración están considerados los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tiene con su esposa, Carla Humphrey Jordan -actual consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)-, en forma mancomunada.

“Como dijo el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador es importante, primero, dar la cara, y actuar en congruencia de los principios de la Cuarta Transformación. Me he puesto hoy en contacto con el Secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión de encargo”, indicó Nieto Castillo.

“Ahí se encuentran contemplados, como están desde la declaración de modificación patrimonial, los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tengo con mi esposa de forma mancomunada“, detalló el ex titular de la UIF, en la sede del Senado, después de asistir a un foro en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.

Además, Nieto Castillo aclaró que dicha declaración ya la había reportado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“¿Está limpio”, cuestionó un reportero al ex funcionario federal.

“Evidentemente sí, respondió”, el ex titular de la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Nieto Castillo fue invitado al foro por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta. Ocupó un lugar en la primera fila del salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al lado de Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

“Cuando tomó posesión de la UIF [Nieto Castillo] hizo su declaración de inicio y ha hecho sus declaraciones anuales y nos falta la declaración final. Los tiempos de ley terminan el 7 de enero. Tenemos que esperar nosotros la declaración final, y el proceso de evolución es comparar lo que entregó con lo que termina”, dijo, por su parte, el titular de la SFP, también invitado como ponente al foro en el Senado.

El pasado 8 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue el incremento patrimonial inmobiliario de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Usted ha criticado a los funcionarios que asumen un cargo compran casa, autos, hasta cambiar de colonia, en este sentido es criticable también que haya hecho esto Santiago Nieto, que en dos años de acción haya acumulado bienes por 40 millones de pesos”, cuestionó un reportero del diario Reforma al mandatario nacional.

“Pues hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando que son créditos que solicitó, pero la Función Pública puede hacer la investigación, no creo que haya ningún problema. A mí me genera sospechas, no es por ti, sino por los dueños de tu periódico”, respondió el político tabasqueño.

“Me genera siempre muchos respecto a lo que publique el Reforma, porque es un medio del conservadurismo, que siempre tienen el propósito de atacarlo, era el periódico consentido de Carlos Salinas de Gortari, lo he dicho, pero además es evidente, te voy a poner un caso”, abundó el Presidente.

“Hablando de noticias o mentira que se cometen porque se llevan a cabo en los medios, todo el mundo sabe y no es un asunto de vanidad, es nada más dar a conocer un asunto político, además es normal, el día que los editorialistas del Reforma empiecen hablar bien de mí, me va a preocupar”, ironizó López Obrador.

“Porque es un periódico, repito, conservador, que defiende al régimen de corrupción que prevalecía, entonces a todos les consta de que las encuestas, hasta bueno, el otro periódico contrario nosotros, El Universal y cualquier encuesta, Mitofsky, las encuestas de extranjeras, me dan una aceptación del orden del 70 por ciento, 68 o 70”, insistió el mandatario nacional.