El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recibiría “en su momento” a Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien buscó, durante dos días consecutivos, una cita con el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Oaxaca, AMLO destacó que se había encontrado a alrededor de 20 mil desaparecidos, pero añadió que como era temporada político-electoral “no queremos pues, ni tocar el tema, ni que nos usen”.

“Con muchísimo respeto le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Hay un plan de buscar a desaparecidos, todo el Gobierno estamos trabajando en eso y ya hemos encontrado a miles de desaparecidos, alrededor de 20 mil”, dijo.

Además, Andrés Manuel López Obrador llamó “conservadores” a quienes lo criticaron por no recibir a Flores Armenta y apuntó que tomaban como bandera cualquier causa para ir contra su Gobierno.

“Como hay temporada política electoral, no queremos, pues ni tocar el tema ni que nos usen; porque ya ven como son los conservadores: se vuelven feministas, defensores de los derechos humanos, ambientalistas, de acuerdo a lo que les conviene, todo mundo sabe que tenemos con ellos diferencias porque son dos proyectos de nación distintos y contrapuestos”, expuso López Obrador.

CECI FLORES DENUNCIA QUE RECIBIÓ ‘MÁS AMENAZAS QUE NUNCA’ MIENTRAS BUSCÓ A AMLO

Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció que recibió “más amenazas que nunca”, después de que permaneció durante dos días consecutivos afuera del Palacio Nacional, con la intención de entregar la “pala de mando” al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante dos días, el 18 y 19 de marzo, la activista estuvo afuera del Palacio Nacional, mientras al interior se llevaba a cabo la conferencia de prensa matutina de titular del Poder Ejecutivo Federal, esperando reunirse con el político tabasqueño, para entregarle la pala con la que busca a sus tres hijos desaparecidos.

“En dos días recibí más amenazas que nunca. Mi protesta sigue y seguirá al buscar en los campos donde no se atreven a entrar. No es miedo a morir, es miedo de irme sin haber encontrado a mis niños. Regresaré a tratar de verlo presidente, pero hoy, alguien tiene que ir a buscar”, escribió Flores Armenta, en su cuenta de la red social X.

Por segundo día consecutivo, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora se presentó, el 19 de marzo de 2024, afuera del Palacio Nacional, con la intención de entregar la “pala de mando” al presidente López Obrador.

La mujer -exiliada de su entidad natal y adscrita al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)- se vistió de beisbolista, para intentar ingresar a la conferencia de prensa matutina presidencial.

“Tuve que regresar el día de hoy, porque el presidente ayer dijo que hoy iba a hablar del tema de la pala, ¿no?, que quería que se la dejara. Pero el día de hoy yo no vengo como madre buscadora, vengo como beisbolista, a ver si así me atiende”, expresó Flores Armenta, quien también portó un cartón escrito con la leyenda: “Presidente, soy beisbolista, ¿me deja pasar?”.

“Él no atiende a madres buscadoras, pero atiende a beisbolistas, entonces, es una esperanza de que nos atienda así, me vestí como ellos, a lo mejor me puede atender [...] Tenemos muchas peticiones para el presidente, necesitamos que nos escuche, que nos atienda, pero que nos atienda él, que no mande intermediarios, ni me mande pedir la pala, porque la pala no se la voy a entregar, solamente a él”, agregó la madre buscadora.

“Al menos lo voy a intentar [que el político tabasqueño la recibiera], dicen que el que no arriesga no gana, entonces, aquí estamos, arriesgando todo a ver qué logramos”, insistió la mujer, quien inició con la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe, después de que desapareciera en los Mochis, Sinaloa, el 30 de octubre de 2015.

Luego, sus otros dos hijos, Marco Antonio y Jesús Adrián, desaparecieron el 4 de mayo de 2019, en Bahía de Kino, Sonora. Esto llevó a la mujer a crear el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, grupo que a la fecha ha localizado los restos de más de 2 mil personas y ha logrado ubicar a cientos más con vida.

“Tome el mando, presidente, hágase cargo de los desaparecidos, esta pala debió usarse para hacer los surcos donde se siembran semillas, esa ropa debió ser lo que le quitara el frío a nuestros hijos y no una señal de que encontramos un cuerpo, esta madre debió hacerse vieja rodeada de sus hijos y no rodeada de desiertos que esconden cuerpos”, escribió la activista en su cuenta de la red social X, el 19 de marzo de 2024.

“¿Si como buscadora no, como beisbolista me recibe @lopezobrador_? Le vengo a entregar la pala con la que busco a mis hijos, ha encontrado a muchos, no se atrinchere en estos muros, sienta poquito el dolor del México desaparecido. Le urge saber lo que pasa aquí afuera”, afirmó.

Un día antes, la fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora se presentó en las inmediaciones de Palacio Nacional, para entregar una “pala de mando” al titular del Poder Ejecutivo Federal y exigirle que localizara a los desaparecidos.

La activista -que se presentó desde la madrugada en el cruce de las calles de Moneda y Correo Mayor, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc- explicó que así como el mandatario nacional entregó un bastón de mando a Claudia Sheinbaum Pardo, ella pretendía entregarle la pala, para que hiciera su trabajo.

“Me encuentro el día de hoy aquí en Palacio Nacional, con la intención de entregarle esta pala al presidente. Así como le entregó el bastón de mando a Sheinbaum, para que hiciera su trabajo, entonces yo le quiero entregar también esta pala, con la que he escarbado la tierra por diferentes partes del país, para que también él haga su trabajo”, dijo Flores Armenta.

“Porque esta pala no debería estar en mis manos nunca, la tuve que agarrar por necesidad para encontrar a mis hijos, pero tenemos tres años de persecución mi familia y yo, sufriendo muchísimas cosas, porque estamos haciendo el trabajo que le correspondería al Gobierno, porque ellos no lo están haciendo”, explicó la madre buscadora.

Sin poder acercarse a los accesos del Palacio Nacional, bloqueados con vallas, la activista demandó al político tabasqueño, que se encargara de hacer la búsqueda, la investigación y localización de sus hijos desaparecidos, para evitar que ella tuviera que arriesgar su vida de manera constante.

“Esta lucha a él le corresponde. Le quiero entregar, pero personalmente al presidente esta pala, no se la voy a mandar con nadie ni con intermediarios. Quiero que él me reciba y asuma su responsabilidad que prometió cuando entró a la Presidencia, a darle la atención a las víctimas, que los desaparecidos serían su prioridad”, expresó la activista.

“Así que quiero que él haga su trabajo de verdad, porque estoy cansada de estar siendo perseguida, amedrentada junto con mi familia por hacer al trabajo que le corresponde al Gobierno. Quiero que ellos hagan su trabajo, que ya no tengamos que ser nosotros las madres las que arriesguemos la vida constantemente, madres amenazadas como yo [...] un tema que nadie toca y las madres que están matando por estar buscando a sus desaparecidos. No quiero convertirme en una estadística de las madres que pierden la vida por buscar a sus hijos”, abundó.

“Sugiero que ellos encuentren a mis hijos, le he dado todas las herramientas para que lo hagan, no lo hacen porque no lo quieren hacer. Que saquen de esos pozos de Sonora, que están llenos de cuerpos y no quieren hacer ese trabajo. Todo ese trabajo es del Gobierno, necesitamos que escuchen las peticiones, las plegarias y las súplicas de las madres que buscamos a nuestros hijos”, enfatizó.