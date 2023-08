El Presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia de prensa matutina de este jueves aclarando que en ningún momento se burló de los jóvenes asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco, al contar un chiste, ya que, según él, no escuchó los cuestionamientos de la prensa.

“Quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una burda manipulación, ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros”, dijo, quien también aseguró que no tenía por qué ofrecer disculpas, porque “sencillamente fue un invento”, “una burda manipulación”.

Agregó que tras la conferencia de prensa matutina del miércoles, y ante los gritos de los periodistas, él no escuchó nada, por lo que hizo un chiste.

Además, afirmó que se estaba atendiendo el “lamentable” caso del asesinato de los jóvenes.

“Tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos”, abundó.

“No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento y estamos atendiendo el tema lamentable del asesinato de estos jóvenes, pero vienen algunos [periodistas] aquí, a buscar las podridas y cuando no las encuentran, las inventan”, insistió.

“Afortunadamente la gente nos tiene confianza y sabe que no somos perversos como ellos, por eso no pasarán, pueden inventar lo que sea y no pasa, porque tenemos un pueblo muy consciente”, expresó López Obrador.

Añadió que dichas polémicas son el resultado de mentiras que sus adversarios inventaban, con tal de afectarlo a él y su Gobierno, por lo que acusó a medios, periodistas y hasta a aspirantes presidenciales de la oposición, de corruptos y calumniadores.

“Ayer como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado empezaron a gritar y no escuché nada, tan es así que por eso conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada, que yo me había burlado, cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en Los Altos de Jalisco”, indicó.

“¿Qué escuché? ¡Nada, por eso me acordé de ese chiste, era puro grito! ¡Son unos perversos, malos de malolandía, pero no pasarán! [...] Toda una mentira una infamia, ellos son capaces de todo”, dijo.

¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia, los mismos de siempre, los que pertenecen al bloque conservador, una aspirante a la Presidencia, corrupta, otros aspirantes corruptos, y desde luego los representantes de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, representantes de la oligarquía, y todos los medios on honrosas excepciones”, acusó.

López Obrador enfatizó que el caso se estaba atendiendo y que el Gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, estaba haciendo su trabajo para esclarecer lo que había sucedido con los cinco jóvenes.