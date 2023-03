Ante la suspensión al “Plan B” en materia electoral por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya tiene un “Plan C” por si el anterior es rechazado, consistente en pedir el voto masivo por la llamada “Cuarta Transformación” y no por el “bloque conservador”.

En su conferencia matutina de este lunes, el Mandatario señaló que el ministro Javier Laynez Potisek “se extralimitó” al admitir a trámite la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral contra el decreto publicado el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

“Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió, y pues se convierte, en los hechos, en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y senadores, la anula. Puede haber interpretación a las leyes, a la Constitución, pero en realidad eso fue lo que hizo”, sostuvo.

“Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría: mercantil. Lo que no quieren es que no se apruebe la ley, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo. En eso consiste ‘El INE no se toca’”.