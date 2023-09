El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a sus tres hijos mayores José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, así como a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, por no tener ningún cargo público en su Gobierno.

El político tabasqueño tiene cuatro hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo, de su primer matrimonio con Rocío Beltrán Medina, y Jesús Ernesto, a quien procreó con su actual cónyuge, la escritora, académica e historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller.

Subrayó que no quería que se restableciera la mala costumbre del influyentismo y nepotismo.

Asimismo se pronunció en contra de que algún miembro de su familia buscara algún cargo público en las elecciones del 2 de junio de 2024, esto ante los rumores de que su prima Manuela del Carmen Obrador Narváez, podría buscar ser la candidata a gobernadora de Chiapas por el partido Morena.

“También tengo que agradecer a mis hijos, porque desde hace tiempo tenemos el compromiso, mientras yo esté en activo, ningún cargo para ellos y no deben tampoco desarrollarse a la sombra de lo que por circunstancias fue el papá, cada quien tiene que abrirse camino, salir adelante”, indicó López Obrador.

“Y me han ayudado mucho en ese sentido porque no están participando, y hasta tengo que agradecerles, porque para perjudicarme a mí a ellos les pegan cada que pueden. Pero también saben cuántos años llevan así, desde que nacieron. Muy buenos, muy buenos, los tres y Jesús, que es por quien respondo porque es menor de edad, los tres ya están grandes”, dijo el Presidente de la República.

”Y lo ha cumplido y no es abandonar el apoyo al movimiento en el que cree, o dejar de ayudarme, no [...] Beatriz se dedica a su trabajo, es maestra, llueven solicitudes de la universidad donde trabaja, es investigadora, y tiene investigación intelectual, es escritora, le publican artículos en revistas especializada de distintas partes del mundo”, destacó.

“Sí tengo opinión, no debe participar, así, no me lo preguntes porque me van a multar, yo no quiero que se establezca o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, influyentismo, nepotismo, de todas esas lacras de la política, mi familia no”, aseguró.

“Es que se llegó al extremo de que querían poner a sus esposas de gobernadoras, o las esposas querían poner a sus esposos para hablar con equidad, de gobernadores o de presidentes municipales, incluso de presidentes de la República. Eso no se puede permitir”, insistió López Obrador.

”Que no abusen, que no se extralimiten, además la política es un oficio, no es porque soy pariente de un político o un amigo, por eso voy a ocupar un cargo, es un desprecio a la política”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, tras ser cuestionado por un reportero, respecto a su prima.

López Obrador también recordó que su prima es diputada federal por Chiapas -integrante del grupo legislativo de Morena en San Lázaro- y resaltó que ganó por mayoría. “Fue la segunda legisladora con más votos”, enfatizó.

Sin embargo, el Presidente de la República afirmó que su prima estaba en su derecho de legislar, mientras el pueblo la eligiera, pero no de ser aspirante a gobernadora en Chiapas, porque “eso ya es directo”.

”En el caso de Manuelita, mi prima, estoy hablando de Gobernador, porque ella ya es legisladora, ganó por mayoría, fue la segunda con más votos, el primero fue uno de Benito Juárez. Si quiere ser legisladora está en su derecho, también si la gente lo decide, nada de imposición, nada de dedazo”, advirtió.

No obstante, el político tabasqueño mencionó que no había hablado con Obrador Narváez, pero explicó que cuando Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), decidió no participar por la candidatura a la gubernatura de Chiapas, se filtró la información de que su prima se postularía por dicho cargo.

”No hablé con ella directamente [...] Entonces con Zoé hablé y respetuosamente le mandé a decir [a Obrador Narváez] que eso no, y mi prima después aclaró, pero no quiero que quede ambigüedad, la duda, ya ven cuántos mal querientes tenemos, cada vez se tiene que ser claro, más tajante por eso ofrezco disculpas, porque si matizo si se habla entre líneas no se entiende”, aclaró después de que el 26 de agosto de 2023, el director general del IMSS apoyó, públicamente, a la diputada federal, como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas.