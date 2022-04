AMLO anuncia canasta básica con ‘precio justo’ en plan contra la inflación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer el 4 de mayo un plan anti inflacionario, con el objetivo de contar con un “precio parejo” en todo el País para la compra de una canasta básica compuesta por 24 productos.

“El miércoles de la semana próxima vamos a dar a conocer el plan anti inflacionario, vamos a dar a conocer el plan para enfrentar el problema de la carestía. Estamos trabajando de manera conjunta al interior del gobierno, todas las áreas, esto tiene que ver con los precios de gasolinas, de gas, de diésel, que les adelanto que no van a aumentar, la luz tampoco, es parte de este plan”, detalló el mandatario nacional.

“Hemos podido controlar la inflación, para no perder el control por completo en los precios de los combustibles, y lo mismo vamos a hacer en el caso de los alimentos, si se prolonga la inflación o si se mantiene alta. Volvemos a poner el ejemplo de la inflación. En España la inflación es de 9.5, en Estados Unidos 7.8 por ciento, nosotros 7.2 por ciento”, agregó.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño dijo que también se está considerando el impulso a las actividades productivas, por lo que hizo un exhorto a los campesinos para que se siembren maíz y frijol para el autoconsumo.

“Estamos considerando el impulso a las actividades productivas, sobre todo lo que tener que ver con la siembra de alimentos, aquí también aprovecho y no voy a dejar pasar la ocasión para exhortar, llamar de manera respetuosa a los campesinos para que se siembre maíz, frijol, lo básico”, argumentó López Obrador.

“Porque se enfrenta la carestía, la inflación, con el autoconsumo, no solo con la producción comercial [...] Esto va acompañado de los apoyos que llegan de manera directa, ya no a través de las dependencias, sino que se les deposita desde la Tesorería. Si somos autosuficientes en alimentos, vamos de gane, no es lo mismo comprar el frijol, el maíz, que tenerlo ahí en la troje. Hay que sembrar todo lo que se pueda para el autoconsumo”, insistió.

“No control de precios, vamos a garantizar precios de garantía, precios justos, para no hablar con redundancia, en los básicos, que es otro instrumento importante, maíz, frijol, arroz, leche, es parte del plan y sin establecer control de precios”, expuso el Presidente.

“Estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y con distribuidores, con las tiendas departamentales, con todas y están cooperando, casi todos están aceptando ayudar y lo que les estamos proponiendo es que tengamos un precio parejo”, confirmó.

“De una canasta básica, que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México, Tijuana [Baja California], Valladolid [Yucatán] o en Tapachula [Chiapas], un precio justo, es una contribución de los productores, distribuidores y de las grandes tiendas departamentales, que van a ayudarnos”, mencionó López Obrador.

“Estamos hablando con los productores, quiero agradecerles mucho por que han sido sensibles, han estado participando con el Secretario de Hacienda [Rogelio Ramírez de la O] y con otros servidores públicos y ha habido disposición de todos, transportistas, todo lo que tiene que ver con el que podamos bajar, sin imponer nada, los precios a los consumidores”, abundó.

“Un precio justo, es una contribución de los productores, distribuidores y las grandes tiendas departamentales que van a ayudarnos, estamos definiendo que sean 24 productos básicos, para que la gente más humilde no padezca y que tenga garantizado lo básico a un precio justo”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.