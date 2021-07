MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves un decreto presidencial en el que podrán acceder a la ex carcelación todas las personas mayores de 75 años de edad que no hayan cometido delitos graves; o internos en cárceles federales que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves; o que sean mayores de 65 años y padezcan una enfermedad degenerativa; o que hayan sido víctimas de tortura y se compruebe mediante Protocolo de Estambul.

“Estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la Secretaria de Gobernación [Segob] la semana próxima. Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría”, resaltó el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que el plazo de liberación no será mayor al próximo 15 de septiembre, además de que pidió que también las cárceles estatales y municipales “tomen cartas en el asunto” tras la próxima publicación del decreto que firmará.

“No sentenciados del fuero federal con más de diez años sin sentencia que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados, lo repito: internos en las cárceles federales del fuero federal que en diez años no hayan sido sentenciados, y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados”, detalló el político tabasqueño.

“Dos: adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles también del fuero federal que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados. Tres: adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados, en este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado”, informó el Presidente.

“Y cuatro: todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante Protocolo de Estambul, va a ser liberado [...] No queremos la tortura en México. Nadie merece ser torturado, nadie, entonces estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la Secretaria de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentar y publicar”, insistió López Obrador.

“Es importante apuntar dos cosas, primero que con la 4T la Secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol, una nueva función, ya no es la secretaría de la represión y el autoritarismo, es la secretaría para la protección de los derechos humanos y de la justicia, eso es muy importante”, abundó el mandatario nacional.

“Para los jóvenes que conozcan la historia, la terrible historia de lo que fue la Segob desde hace muchas décadas, el papel que jugó la Segob, era la secretaría del castigo, de la represión, del control, la secretaría de la guerra sucia”, manifestó el político tabasqueño.