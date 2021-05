AMLO anuncia investigación por accidente de Línea 12; suman 23 muertos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que se hará una investigación a fondo y sin miramientos del colapso de una estructura de la estación Olivos de la Línea 12 del Metro, que ha dejado hasta el momento 23 personas fallecidas y 79 hospitalizadas, entre ellos menores de edad.

“Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió. Y, a partir de ese dictamen, que legalmente está a cargo de la [Fiscalía General de la República] FGR y de la Fiscalía del Gobierno de la Ciudad de México, más el dictamen de expertos independientes, que a nivel internacional conocen sobre estos asuntos, se puede llevar a cabo una investigación profunda”, comentó el mandatario nacional.

“Y no se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que saber toda la verdad, no se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad como siempre lo hemos hecho en el Gobierno [...] No se ocultan las cosas, se habla con la verdad. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable [...] Vamos a hacer las investigaciones, lo que aquí expresó Claudia (Sheinbaum), y se va a estar informando constantemente y no hay impunidad para nadie”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Ayer lunes, alrededor 22:25 horas, una trabe ubicada en Avenida Tláhuac y Privada Panal, que sostenía estructuras de la Línea 12 del Metro, colapsó al momento que un convoy circulaba con pasajeros, por lo que dos vagones cayeron sobre varios automóviles, a la altura de la estación Olivos, mientras que el resto del tren quedó suspendido.

La Línea 12 del Metro, llamada “dorada” -que comprende 26 kilómetros de Tláhuac a Mixcoac y que fue inaugurada el 30 de octubre del 2012-, es una obra pública gestionada y construida cuando Marcelo Ebrard Casaubón fungió como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

La obra fue construida por el consorcio integrado por Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Alstom Mexicana y Carso Infraestructura y Construcción -de Carlos Slim Helú-, con una inversión de 26 mil millones de pesos, 70 por ciento más del monto previsto en un inicio.

“Lo ocurrido hoy en el Metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario”, dijo en la madrugada, el actual canciller, en su cuenta de Twitter.

“Decirte que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada, por eso yo digo: el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la Línea, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades, sobre la base de los peritajes y los deslindes que hagan”, agregó Ebrard Casaubón, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

“Me guiará en todo esto, pues lo que anima a un servidor público, esencialmente que es: te haces responsable de tus decisiones hasta donde lleguen. ¿Quién lo va a determinar? No tu servidor, la autoridad que va a hacer el peritaje y que va a ubicar qué explica este accidente tan terrible para la Ciudad. Entonces la disposición de mi parte es estar en plena condición de cooperar y colaborar en lo que sea necesario, en aquello que me requieran”, señaló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

PIDE SHEINBAUM ESPERAR DICTAMEN Y NO ESPECULAR

La Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se buscará a una empresa internacional para que realice un peritaje externo por la caída de una trabe de la Línea 12 y que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), también hará su investigación, por lo que pidió esperar los resultados y no especular.

“Informo también que como siempre la Fiscalía General de justicia debe llevar a cabo el peritaje, que inició justamente en la noche de ayer, pero además estamos y lo informaremos el día de hoy, buscando una empresa internacional con certificado, tanto en Metro como en asuntos estructurales, para que haga un peritaje técnico externo y que podamos llegar a las causas de este lamentable incidente”, afirmó la Jefa de Gobierno.

“No podemos decir nada hasta que no tengamos los peritajes, es la responsabilidad que tenemos. Especular exactamente qué pasó no nos ayuda nadie, y por eso precisamente estamos buscando el peritaje de la Fiscalía General de Justicia y un peritaje externo que nos pueda decir exactamente cuáles fueron las causas”, respondió Sheinbaum Pardo al cuestionamiento de un periodista de si ha fallado el mantenimiento.

¿Pero no es evidente la falla, habla de revisiones diarias, pero a la luz de este accidente no se puede señalar que es una falla o un fracaso?, le insistió un reportero. “Lo que ocurrió fue la caída de una trabe en esta zona, las causas de la caída de esta trabe las tenemos que conocer a través de un peritaje”, comentó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.